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AI摘要 文章摘要整理： 柔桑返國後與柔棠相見，得知小狗因重病將安樂死，姊妹也談起母親與兒子的生活近況，最後柔桑回到母親家，感受到親人老去的變化。

對著皮箱沒有沉思多久，柔桑搖搖頭，拉開皮箱拿出一個紫色的小化妝包，從包裡另外拿出一個手機，很老款的蘋果手機。

剛給手機充上電，手機就響了，「柔棠！我到國內航班的登機口了，一切順利！」

手機屏幕上，柔棠笑著，卻有一點勉強，「那就好。你累不累？」

「不累。你看著氣色不好，怎麼了？」柔棠張張口，欲言又止的，「怎麼了？」柔桑一向敏感。

「我家小狗，明天我們要去給牠做安樂。」

「為什麼？」

「小狗子得了急性胰腺炎，已經多器官衰竭了。醫生說就算治療，也不能確定癒後。我也問了豆包，給出的結果非常不樂觀，我們就決定安樂了。」

「真是沒想到！前兩天你說起牠還那麼高興，說牠最近減肥有效果呢！」

「算了，不說小狗了。我現在先吃點東西，等下就出發去機場！」

「不用著急，還早呢。」

「在家看著小狗子也是難受！算了，見了再說！」

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飛機降落，柔桑推著行李車出來。出口圍了一圈人，她只掃了一眼，就看到了微笑的柔棠，立刻快步走過去，張開雙手抱住了她。旁邊幾個人看著她們都有些吃驚，似乎覺得她們兩個很誇張。

柔桑看著柔棠，「你看著還好啊。」

柔棠晃晃腦袋，「還能怎樣？反正已經決定的事情，小狗子也少些罪受。這樣一想，心裡也更能接受了。胡奎喜也很難受，已經哭過幾次了。」胡奎喜是柔棠的丈夫。

柔桑露出一個了解的神情，「媽怎樣？」

「她挺好的，就是有點覺得孤獨。我跟她說了，可以跟我們住到『春風桃李』去。可是她不願意，說那裡人太少，而且現在各種配套服務也還不完善，出行不方便。我要是不開車帶她，她就哪裡都去不了。我也做不到二十四小時陪著她。反正都是事兒！」

姊妹兩個人把柔桑的行李放進後備廂，坐進車子。已經很晚了，高速公路上沒有幾輛車。柔棠一邊開車，一邊說：「也是我們不懂，不知道怎麼餵，尤其胡奎喜，每次都給小狗吃那麼多！我也不懂，用鮮奶給小狗做酸奶，小狗每次都吃很多。哎，反正就是餵得不對！」

柔桑嘆口氣，「你們也是太愛小狗了！有時候，愛太多了未必就能帶來好的結果。」

「現在也只能這樣安慰自己了。兒子怎樣？」

「挺好的，學習上已經完全不用我們操心了。明年大學畢業，就要準備醫學院的申請了。事情還多呢，但是他都清楚要怎麼做。孩子長大了，懂事了。」

柔棠第一次露出欣慰的神情，「真好！我就說小幫是好孩子！這樣的孩子真的就是來報恩的！」

聽見柔棠這句話，柔桑微微有些震動，「我就是希望他能夠有一個好的未來！」

柔棠笑得溫柔而肯定，「一定會的！」

姊妹兩個說了一些閒話，看見前方一座燈火輝煌的橋，「還記得這座橋吧？」柔棠指了一下那鋼鐵的橋。

「記得，兩年前吃完烤肉，我從這裡走回到媽家。那麼熱的天氣，當時我還有一點不開心呢。」

「這兩年這裡新建了一個公園，環境不錯，哪天帶你逛逛。你還別說，你回來氣溫竟然降了，也不知道是不是爸爸在天之靈保佑你，不讓你被熱到了。」

聽柔棠說到父親，柔桑呆了一下，立刻就說：「我們哪天去給爸爸燒紙？」

「看天氣，如果星期六不下雨就去。要是下雨，就星期天再去。」

說著話，柔棠指了一下，「媽她們小區到了，但是我要從南門送你進去。」拐了兩個彎，停在小區門口的欄杆前，「我送人的！」柔棠對著門衛說了一聲，欄杆就抬了起來。

車子開進小區沒多遠，停了下來。柔棠抬頭看了一下，「媽可能已經睡了。」

柔桑一邊下車，一邊說：「那個大箱子就不要拿上去了，都是你那些朋友們的保健品，還有給你帶的一些東西。我只把給媽的東西拿上去就可以了。」

柔桑往外拿著給母親帶的東西，又從皮箱內側袋拿出兩頁紙，「這是保健品的價錢，我都一一寫好了，全部都是稅後的。你只要換算成人民幣，讓他們給你就可以了。」

柔棠從車後座抓起一個塑料袋，「這是給你買的小吃。你不是總說要吃涼皮嗎，就當晚飯吃吧。」

母親已經睡下了，但是房門打開，還是從臥室裡走了出來。柔桑立刻走過去，抱住母親，「媽，我回來了！」

母親輕輕拍著柔桑，「回來就好！剛才我都睡著了，突然又醒了，就想你到哪裡了。正想著，就聽見門響，路上還順利吧？」

「順利，就是有一點餓。」

「那快點吃點涼皮吧。現在這家的味道還不錯！」柔棠插進來。

柔桑鬆開母親，上下打量著。自從不再染髮，母親的頭髮就幾乎全白了。原來胖胖的臉小了一圈，顯得人更小了，真的成了一個小老太太。（二）