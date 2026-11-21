AI摘要 文章摘要整理： 眾人在葬禮後重新檢視彼此立場，小晚從孟凡杰身上學到圓融應對，但也意識到老房子才是兄妹衝突的根源。

小晚第一次覺得哥哥說得好，孟凡杰又說，每個人都有自己的角度，結論肯定也不一樣。四個人又都忍不住，都要說出自己的觀點和看法。說的人就傷了另三個人，就這麼回事兒。

他這麼說，小晚對他刮目相看，有全域觀念，人情也練達。在這次站隊中，小晚與孟凡杰位置相當，可以同盟。孟凡杰又將知更的口頭語三個字告訴她：是、對、好。不管別人講什麼，都回答「是、對、好」。問她剛剛講的啥，她倒並不知道。

很有啟發。小晚說，以後我就發揚知更精神，才能混一口飯吃。孟麗娜說什麼就是對，孟衛東說什麼也是好，做一個兩面倒的人，卻不能和稀泥，和不得，因為和不到一塊兒，反而兩邊不討好。三個人就笑起來。

孟凡杰和知更都說孟衛東過分了，孟麗娜委屈。小晚忍不住，說她還真是懷著那樣的興趣開冰箱門呢！孟凡杰笑起來。小晚說她若不這樣做，孟衛東也未必就要給她臉子看，都是因果。

小晚忍不住跟杜仲說，杜仲說最大的因果還是老房子，因為房子引發因果種種。如果老房子不給孟衛東，孟麗娜和孟凡杰也不至於生氣，孟衛東也不至於不平衡。

小晚說：當年孟麗娜主張把房子賣了平分，每人一份錢。我說那他們去哪裡住？孟麗娜說先租房子住，分到錢再買。我認為不可行。現在想來，如果按著孟麗娜的主張，把房子賣了一分為四，每個人揣在懷裡，如今媽媽會怎樣？

兩個人就面面相覷，誰也不說話。

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葬禮結束，現在他們坐下來算帳。孟麗娜和孟凡杰坐一面，小晚和孟衛東坐在另一面，中間隔著客廳的空地。這種局面實在是一個奇特的暗示，他們相互都能看到對方的表情和各種變化。（二二）