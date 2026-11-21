AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭與周華貴爭吵後向英姐求助，卻只得到溫和勸和與金錢往來要清楚的提醒，讓她一時難以釋懷。

等客人都走了，桑海蘭沒有哭的心思了。她炒了幾個學會不久的拿手小菜，端上來讓英姐吃。英姐穿了一條粉綠的超長連衣裙，和平時穿職業套裝的樣子大不相同。她安靜地坐在那裡看著桑海蘭忙，裙襬都拖到了地上，像極了一幅畫。桑海蘭看到又有些想哭，她想不明白，為什麼人和人的命運會如此不同？

英姐聽明白了桑海蘭他們吵架的經過，嘆了一口氣，突然問：「海蘭，你現在是和他住在一起嗎？」

桑海蘭一愣，卻避開回道：「英姐，我可以再回廠子上班嗎？」

英姐說：「兩個人相處哪有不吵架的？有問題解決問題，不要動不動就想散夥。」

桑海蘭本來想告訴英姐，周華貴之前讓她說的那些話，溜到嘴邊又給塞了回去，「你看他，明明他做錯了事情，居然晚上還不來幫忙擺攤。」

英姐看了一眼桑海蘭，「個性問題，不好說對錯。」

桑海蘭忽然有股隔靴搔癢的彆扭勁，為什麼英姐不可以說些痛痛快快的話呢？這些似是而非的話，給人事不關己、高高掛起的感覺！

英姐似乎沒有感覺到桑海蘭的情緒變化，臨走還塞給她兩百塊消夜錢，桑海蘭說什麼也不肯收。英姐道：「你還是收下，不管父母、夫妻、親戚朋友，錢上都是一清二楚最好。」

桑海蘭突然醒悟到似的，坐在出租屋一動不動地等著周華貴回來。周華貴原來不過想滅滅桑海蘭的威風，故意拉著洗牆的弟兄，說請他們出去吃頓好的。結果出去後晃了很久，也看不到價錢合適的。最後在一家連鎖麵店，一人吃了一大碗麵、兩碟涼菜算完事，可是買單還是花了一百多。（四）