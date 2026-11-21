AI摘要 文章摘要整理： 明玦在父親安然離世後，獨自承擔告別與骨灰安放的抉擇，雖辦了莊重簡約的儀式，仍在撒海一事上反覆掙扎，最後在朋友提醒海洋連結中美之後稍得慰藉。

他將自己的晚年生活安排得妥妥貼貼，不成為女兒的牽掛和負擔。

即使如此，明玦在處理骨灰時還是掙扎許久。當年，母親的骨灰撒海，沒有人告訴她父母的想法。現如今，她也沒有人可以商量。雖然她並不相信她所愛的父親還在那骨灰盒裡，但是，在父親留給她的東西當中，這也算是一個她能觸摸到的念想吧。

她總想抓住點什麼，以彌補父親驟然去世的遺憾。雖然父親生前，女兒該做、應做的她都做了，雖然她當機立斷放棄了回美的機票 ，陪父親走完了最後一程。雖然父親擁有笑傲世人的高壽，最後時刻仍然保持著儒雅清醒，讓女兒甚為寬慰。雖然在他生命的盡頭沒有痛苦，安然而逝。雖然所有人都說父親有福氣，明玦盡了女兒的本分，明玦卻總感覺自己永遠沒有準備好！這樣的時刻來得讓人措手不及。

本來在告別儀式上，明玦希望一切從簡。她深知父親的同輩人不會來，父親的晚輩如果仍在，也多不良於行，能去送他的只有世交晚輩及明玦的朋友。但是一路辦下來，她用了整場的鮮花陪伴，沒有哀樂，背景是深沉的鋼琴伴奏和滾動的影片。靈堂裡高掛著父親的彩色遺照，因為人們說，這是笑喪，他配得。

明玦知道，父親不注重形式。辦這麼一場儀式，不為了世人，而是一個交代。告別，是為一段旅程畫上句號。

到了安放骨灰的環節，明玦猶豫了。骨灰一旦撒海，就不可能反悔了。既不能留下父親一人孤零零，與母親天各一方，又做不到瀟灑地放手。

最後是朋友的一句話安慰了她：連接中國和北美大陸的是海水，是太平洋。（一○）