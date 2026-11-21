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AI摘要 文章摘要整理： 柔桑準備暑假返鄉探親，與母親通話、替家人張羅物品，卻在楚望提到買包送妹時心生不悅；兩人同日啟程返國，途中又因行李與家人記憶顯露複雜情緒。

暑假時間長，柔桑不能不回去探親。父親已經去世幾年了，母親還在。每次打電話回去，機票 、假期安排是繞不開的話題，「柔桑，機票貴不貴？」

柔桑搖搖頭，看著手機屏幕上微微顯得有些疲累的母親，「不貴，也不便宜。媽，你怎麼了？覺得累嗎？」

母親目光有一點空洞，「不累，就是最近太熱了。每天都三十六、七度，我都不大出去了。」

柔桑立刻露出關切，「你還是要出去轉轉，整天一個人在家待著不好。」

「你不用擔心我。」

「我怎麼不擔心呢？你是我媽啊！」

母親的語氣輕快起來：「好了，不多說了。你也忙，就掛了吧。」

柔桑看著母親，「你要好好的喔！」

「我會的，你放心！」說完，母親先掛了電話，讓柔桑對著手機有一點怔怔的。

暑假越來越近，行李卻還沒有準備，這跟兩年前探親時完全不同。那時候，很早就開始準備行李箱了，還怕不夠細緻，不時就要檢查一下。可這一次，只買好了姊姊要的保健品，其他的，什麼都沒有買，皮箱也還在儲藏櫃裡沒有拿出來。

楚望的機票一直沒有確定，雖然每次去奧特萊斯，他也會這家買買、那家逛逛，為兄弟姊妹以及那些姪子、姪女，甚至姪孫子、姪孫女買禮物。

看著地板上兩只滿當當的紙箱，柔桑蹙了一下眉，立刻又鬆開——姊姊難得開口，又是受人之託，柔桑不好說不。

「柔桑，我的幾個朋友想要保健品，你看看是不是能給他們帶一些？」

商量的語氣，柔桑根本無法拒絕，「他們都要什麼？」

「魚油、維C沖劑，大人、小孩的都要，還有鈣、鋅。對了，還有輔酶Q10，這個是我自己用的，前陣子查體，我的心臟不太好。」

柔桑緊張起來，「你身體沒事吧？」

「沒大礙，但要注意保護好心臟。」

「那就好，我多帶幾瓶給你。」

「不用那麼多，兩瓶就夠了，我現在還有吃的。再說，明年我要去你那裡，到時候再說。」

探親的日子越來越近，楚望的機票也買好了，和柔桑同一天。

「我就說不用著急嘛！」楚望看著她，頗不以為然的得意。

柔桑微微一笑，「也是。不過，早買早安心。沒有敲定之前，你不是也挺著急的？」

楚望揮一下手，「大不了多花一點錢的事，沒什麼大不了。」

柔桑指了一下地板上楚望的箱子，「你全都準備停當了？」楚望看看自己的大箱子，再看向柔桑，欲言又止。

「怎麼？你還想帶什麼？」

「我是想，給我妹妹買一只蔻馳皮包。」楚望說得很慢。柔桑眼睛裡的疑惑變成了不快，看著楚望不說話。楚望調開目光，嘴巴卻沒有停，音量不高：「我總是想著我妹妹對我最好。」

「你家哪個對你不好？你就是你們家的大寶貝！」不等楚望再說什麼，柔桑轉身走開了。

柔桑走到屋外，揚起臉，灣區的天空很藍，藍得那麼肯定，讓天空中飄著的肥皂沫似的雲都帶著些肯定，好像從那些雲朵後面的藍色天空裡隨便掏一下，就可以掏出些什麼東西。柔桑發出一聲很輕的嘆息，轉身走進屋裡。

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因為早，機場人不多，兩個人很快辦好了行李託運。登機口人很多，絕大多數都是華人面孔，間或有個把白人，甚至還有幾個黑人，讓柔桑有一點吃驚，看著楚望，「到底比前兩年好一點，不全是探親的人了。」

楚望點點頭，「現在長途飛行有一點吃不消了，能飛得動，總是想要回去看看。」

柔桑的目光迷濛起來，「你可不要忘了，去你爸媽的墳頭磕個頭、燒個紙。自從去年你爸死了，你才是第一次回去。我也要給我爸爸去燒紙的！」

楚望沒有說話，臉上卻浮起一個不甚分明的神情，有些悲傷、有些激動，又有些抗拒。

楚望拿出手機看了看，皺起眉頭，「北京這些天很熱。」

「七月份，北京最熱的時候。這個季節，哪兒不熱啊！一想到國內的天氣，我總是覺得怕。」

下了機，北京很熱，機場航站樓也不涼快，兩個人走到出口時都有些汗涔涔的。柔桑轉國內航班，要坐航站樓之間的擺渡車。楚望一直陪著柔桑，等到她辦好轉機手續。

過了安檢，柔桑找到登機口，拿出手機打電話。母親很快接了電話：「柔桑啊，現在哪裡啊？」

「媽，我在首都機場，在等國內的航班。」

「你跟柔棠說了嗎？」

「她說會去機場接我，你就別去了。太晚了，在家等著我就好，該睡覺就睡覺。」

「我知道，柔棠有我的鑰匙。」

「那你就在家等著我吧！」

掛了電話，拉過隨身帶的皮箱，打開前袋拉鏈看了一眼，沒看到任何東西。她愣了一下，伸手進去摸了一遍，更加驚訝了，「怎麼會呢？」（一）