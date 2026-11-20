AI摘要 文章摘要整理： 小晚在深夜與孟麗娜激烈爭執後選擇退讓，隔日又與孟衛東、孟凡杰通話，表面和解卻仍凸顯家人之間難以調和的分裂與站隊問題。

開口就是分裂。分裂之後是尋找復合，尋找復合是痛苦的，不復合也是痛苦的。她採取了沉默屈辱、委曲求全的態度。這個時候，她感到她是另一個母親，在另一個父親的雷霆 之下，違背心意的屈服。

我錯了，她說。她的耳朵和腦袋嗡嗡作響，已經半夜一點，她想睡覺了，她撐不住了。麗娜在西海岸，那邊才九點，她正精力充沛。小晚只想息事寧人、想睡覺。她只好說：你是對的，孟衛東他不是東西。

我沒讓你說他不是東西。孟麗娜不依不饒地說，我是說，我們可以一起分析他，可以想出辦法幫助他。

小晚對幫助別人沒有興趣。活人是個人的事情，誰能幫助誰？誰有權利判斷誰？一直說到下半夜兩點，孟麗娜口若懸河，滔滔不絕。小晚頭疼不已。還好，她恢復了一貫的自信態度。

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第二天早晨，小晚問孟衛東房租斷了沒有，如果斷了她會補上。孟衛東說：你我不算帳。然後說：你弟弟我掙到錢了。有了錢，我把門窗都換了，這樣冬天就暖和了。這是我的意思，跟你沒關係。

小晚說：我有一筆錢，打到媽媽帳號，你先用著。孟衛東說：你也不容易，自己留著吧。正說著，有視頻，是孟凡杰。小晚就笑，這真夠熱鬧了。開了視頻，孟凡杰就說，老大和老四弄不到一起。小晚說，昨晚跟孟麗娜談了五個小時，反攻倒算。孟凡杰笑。

孟凡杰說：那你不護著老四了？小晚說：護他幹啥，都是姊弟，一個爹、一個娘。誰也不是抱來的。以後的事，我不管。管不了，我還省心了呢。

孟凡杰說：人就是這樣，沒辦法。一出來就是要站隊的，走中庸之路是不可能的。（二一）