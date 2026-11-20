兩個洞（全文完）
本文以日常片段串起遺忘、離散與放下，從找不到的照片、腐皺的番茄到與老友匆匆告別，映照記憶逐漸消散後的人生空缺。
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本文以日常片段串起遺忘、離散與放下，從找不到的照片、腐皺的番茄到與老友匆匆告別，映照記憶逐漸消散後的人生空缺。
在找到以前，這張照片二十多年都等於不存在。現在才找不到幾天，我倒有點著急。不找了，沒事。
第二天早上到了辦公室，我才發現窗邊那顆番茄居然還在。
它已經皺了，我拿起來摸摸，很軟。
「你怎麼還留著這個？」同事問。
「忘了。」
「扔了吧。」
「好。」
我把它丟進垃圾桶。過了一會兒，清潔工來收垃圾。袋口一綁，拿走了。
窗邊空了，陽光還在。
後來秋天到了，樹葉開始變色。我穿上外套，天也一天比一天黑得早。
有一天晚上，我和一個朋友吃飯。這個朋友住在紐約，但是我常常忘記他住在紐約。
「你不是說，你在紐約沒有朋友嗎？」他問。
「是啊。」我說。
「那我是什麼？」他指了指自己的臉。
我看著他。「哦，忘了你。」
「很好。」他低頭繼續吃。
過了一會兒，我問：「我們上次見面是什麼時候？」
「不知道。三年？四年？」
「那也算住在同一個城市嗎？」
「你住你的、我住我的。」
「也是。」
菜陸續上來，我們慢慢吃。那天到底聊了什麼，我現在已經忘了一大半。
餐廳很吵。
吃完飯，兩個人站在路口。
「你往哪邊？」
他指左邊，我指右邊。
「好。」
「再見。」
「再見。」
各自走了。
走出去一段，我回頭看了一眼，他已經不見了。
風有一點冷，我把手放進口袋，繼續往前走。前面有兩棟樓。從我站的地方看過去，中間只有一條很窄的縫，露出一小塊夜空。
我朝那邊走，一邊看著夜空，差點撞到電線桿。
走近一點，天空寬了一點。再走近一點，兩棟樓慢慢分開。
等我走到它們中間，天空突然很大。
我走過去，沒有回頭。（全文完）
因為那張照片曾經長時間彷彿不存在，直到最近才真正找不到，讓敘事者忽然意識到它的重要性；但情緒很快又轉淡，最後選擇不再尋找，像是在接受遺失這件事。 番茄被發現已經皺掉、變軟，敘事者先說忘了，接著把它丟進垃圾桶，最後被清潔工收走。這象徵被忽視的物件與記憶，會在不經意間被清理乾淨。 他在與朋友分別後獨自前行，從窄縫走向開闊夜空，象徵從人際疏離與記憶空白中穿過，進入更寬廣卻也更孤單的自我狀態，並選擇不回頭。
精華 FAQ
因為那張照片曾經長時間彷彿不存在，直到最近才真正找不到，讓敘事者忽然意識到它的重要性；但情緒很快又轉淡，最後選擇不再尋找，像是在接受遺失這件事。
番茄被發現已經皺掉、變軟，敘事者先說忘了，接著把它丟進垃圾桶，最後被清潔工收走。這象徵被忽視的物件與記憶，會在不經意間被清理乾淨。
他在與朋友分別後獨自前行，從窄縫走向開闊夜空，象徵從人際疏離與記憶空白中穿過，進入更寬廣卻也更孤單的自我狀態，並選擇不回頭。
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