AI摘要 文章摘要整理： 本文以日常片段串起遺忘、離散與放下，從找不到的照片、腐皺的番茄到與老友匆匆告別，映照記憶逐漸消散後的人生空缺。

在找到以前，這張照片二十多年都等於不存在。現在才找不到幾天，我倒有點著急。不找了，沒事。

第二天早上到了辦公室，我才發現窗邊那顆番茄 居然還在。

它已經皺了，我拿起來摸摸，很軟。

「你怎麼還留著這個？」同事問。

「忘了。」

「扔了吧。」

「好。」

我把它丟進垃圾桶。過了一會兒，清潔工來收垃圾。袋口一綁，拿走了。

窗邊空了，陽光還在。

後來秋天到了，樹葉開始變色。我穿上外套，天也一天比一天黑得早。

有一天晚上，我和一個朋友吃飯。這個朋友住在紐約，但是我常常忘記他住在紐約。

「你不是說，你在紐約沒有朋友嗎？」他問。

「是啊。」我說。

「那我是什麼？」他指了指自己的臉。

我看著他。「哦，忘了你。」

「很好。」他低頭繼續吃。

過了一會兒，我問：「我們上次見面是什麼時候？」

「不知道。三年？四年？」

「那也算住在同一個城市嗎？」

「你住你的、我住我的。」

「也是。」

菜陸續上來，我們慢慢吃。那天到底聊了什麼，我現在已經忘了一大半。

餐廳很吵。

吃完飯，兩個人站在路口。

「你往哪邊？」

他指左邊，我指右邊。

「好。」

「再見。」

「再見。」

各自走了。

走出去一段，我回頭看了一眼，他已經不見了。

風有一點冷，我把手放進口袋，繼續往前走。前面有兩棟樓。從我站的地方看過去，中間只有一條很窄的縫，露出一小塊夜空。

我朝那邊走，一邊看著夜空，差點撞到電線桿。

走近一點，天空寬了一點。再走近一點，兩棟樓慢慢分開。

等我走到它們中間，天空突然很大。

我走過去，沒有回頭。（全文完）