AI摘要 文章摘要整理： 明玦在先生陪同下辦妥房產證材料，雖仍需等待流程與公示，卻已比預期順利；同時她也準備在清明前將父親骨灰撒入大海，完成家人的身後心願。

明玦非常感激今天先生陪著她來，不然她都不知道自己會有多麼狼狽。在國外待久了，沒辦法適應這樣的辦事方式。

明玦緊繃的神經總算鬆弛下來，早就有知情的朋友等著一起給她慶祝。明玦仍沒敢掉以輕心，不清楚遞交了表格，是不是就等於過關了，接下去又是什麼程序。

有過類似經歷的朋友告訴明玦，收了材料和表格，就表明事成了。後面一個月的時間就是走流程、等公示。這時明玦才知道，他們在那張大桌子上填寫表格的時候，頭頂上是有攝像機一直在監控著。無怪乎在裡間的公務員會過來歸還收走的公文，讓他們填表。原來整個過程都是被錄像了的。明玦自覺沒有做任何虧心事，在不知情之下被全程錄像，就當作是一種前所未有的經驗吧。

對明玦來說，一天沒拿到房產證，還是會有變數，這事還不能算是十拿九穩。

可是朋友們都說，明玦這算是很順利了。主要是父母的遺囑起了關鍵作用。至少她無須去證明她是唯一合法的繼承人，減少了許多想像不到的麻煩。與那些曠日持久的拉扯相比，她所遇到的波折，真是小意思。

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轉眼清明將至。明玦這次回來，還有一件大事，將父親的骨灰撒入大海。她的計畫是避開清明節的人潮，將日子訂在了節前。

父親生前沒有明確交代後事。但是多年前，還在異國打拚的明玦被通知母親的骨灰已撒入大海。在入土為安的傳統面前，明玦父母驚人的開明和通透。明玦猜到了父親的意思，他當不會獨自一人留在陸地上，孤零零地等待掃墓的後人。就如他生前從不願打攪他人，更不會以孝順之名束縛子女。（九）