圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭在周華貴的影響下離開工廠並擺消夜攤，雖然生活漸有起色，卻因寄錢回家與周華貴爆發衝突，直到英姐再度出現，才讓她重新感受到被關心。

周華貴看了她一眼，「英姐有什麼道理？她是飽漢不知餓漢飢，她家裡那麼有錢，每個月收租金 都收不過來，哪裡會懂我們的難處？」

桑海蘭的心稍稍安定，「那是，就像她給我的漂亮舊衣服，我都穿不出去，那些衣服太不適合我了。」

周華貴眼珠子轉轉，「你倒是可以好好利用這機會，去問問英姐，如果她覺得你辭職可惜，那讓她給你升職加薪。你也去辦公室坐著，每天吹吹空調，一個月就幾千塊工資了。」

桑海蘭嚇了一跳，「你怎麼想出來的？這不是逼人家嗎？」

周華貴說：「你懂什麼？很多公司都是這樣留人的，英姐要真是把你當妹妹，肯定會想辦法做到。如果不是，你就來幫我擺消夜攤。」

桑海蘭想了好幾天，她最終也沒有去找英姐。可她卻想像出很多這件事若發生，會帶來周圍人的反應。廠裡人的口水，大約都會淹沒她吧。記得英姐把披肩留在辦公室，隨時取用之後，很多人叫桑海蘭就換成了「披肩妹」。如果她照著周華貴的建議去做了，好像設了一個局給英姐，那樣太不厚道了。即便結果是自己進了辦公室工作，那些議論也會如影隨形，無法驅逐的。

桑海蘭不吱聲地按部就班辭職。在宿舍收拾行李時，英姐來了，塞給了她一個紅包。英姐臉色一直很平靜，沒有揚起彎彎的眼睛，這讓桑海蘭很失落。離開廠子後，她沒有再和英姐連繫。

周華貴倒是故意問過，桑海蘭都用沉默應付，弄得周華貴以為桑海蘭是和英姐談過的，還暗自得意自己料事如神，「這個世界除了我對你，別人是不可能無緣無故真心為你好，愛你的。」他不厭其煩地附著桑海蘭的耳朵重複著。

3

那個夏天是桑海蘭出生以來，最最開心的日子。每天消夜收攤，數錢的快樂夾雜著因為錢帶來的一系列幻想，他們陶醉其中。尤其周華貴在旁邊，還用聲情並茂的語言，描繪著他們波瀾壯闊的遠景。雖然一段時間相處下來，桑海蘭已經發現，周華貴是個性極強而且極其自我的一個人。不管什麼事情，周華貴必須是主導，別人必須服從聽得安排。不過這對桑海蘭來說，問題並不大，她需要這樣的主心骨。

冬天來臨的時候，消夜攤的生意進入了淡季。白天的準備工作也不是那麼忙碌，桑海蘭稍稍有點空閒了。周華貴卻越發忙碌，新年到來，新氣象似乎都是從搞衛生開始的。桑海蘭想起，好幾個月都沒有給家裡寄錢了，父母都不知道自己這麼大的變動。她取了一萬塊跑了趟郵局，再買了張電話卡，給父母打了個電話。

那時恰逢海蘭姊姊懷孕生子，姊姊生了一個大胖小子。父母高興得根本都沒顧得上桑海蘭挺長時間沒有音訊了。桑海蘭心痛電話費，又想把事情說清楚，便一股腦往外倒著。父母聽了個雲裡霧裡，好像是她找了個老闆男朋友，還給家裡寄了一萬塊錢。父母別提多開心了，即刻說那過年趕緊帶回來。

桑海蘭激動的心情給父母又推上了一個檔次，好像汽車停在陽光下，車外不過有些溫暖而已，車裡的溫度卻因為曬了許久，變成了沸點。父母從來沒有如此關愛過她，桑海蘭從不知道，父母有一天也會對她如此噓寒問暖。

開始擺消夜攤時，周華貴下班，兩人一起幹著活。桑海蘭按捺不住，晨起的鳥兒一般嘰嘰喳喳不停。一直有客人，周華貴也沒挺太清清楚，看到桑海蘭那麼開心，也就隨口附和著。等他們收攤回到出租房，周華貴搞明白，桑海蘭居然給她家裡寄了整整一萬塊，如點燃的煤氣桶，他一下就炸了：「一萬塊，你怎麼沒有把你整個人寄回去？你知道一萬塊是多少錢嗎？我們這裡沒電梯的老住宅，十幾萬可以買一套兩室一廳的！你是豬腦子，一下寄走一萬塊。」

桑海蘭被周華貴猙獰扭曲的臉嚇哭了，還有委屈，她不明白周華貴的憤怒從何而來？她一直給家裡寄錢的，現在賺多了，不是應該寄更多。難道和周華貴一起，就要和父母斷絕關係嗎？

周華貴都懶得搭理桑海蘭，事情才剛開始，絕對不能慣著敗家的娘們，否則後患無窮。周華貴根本不去勸桑海蘭，任她哭哭噠噠地自生自滅。桑海蘭滿肚子的不忿中，筋疲力盡沉沉睡去，第二天醒來已是快中午時分。她嚇了一跳，趕緊開始攤點的準備工作，她要趕著去拿鴨腸雞胗，晚了到時沒貨了。

晚上攤點已經來客人了，周華貴還沒有回來，這在以前還沒有發生過。桑海蘭的心給一重莫名的愁雲籠罩著，她無力撐開。雖然是淡季，桑海蘭一個人還是有些忙不過來。平時周華貴會帶著和他擦玻璃的兄弟一起過來，他們就在這裡吃飯，忙得時候搭下手。桑海蘭手忙腳亂地應著客人的吩咐。她越發懊惱，不明白周華貴這樣做的意思，是給自己下馬威，不讓自己以後亂動錢，還是真的心疼錢？

英姐什麼時候來的，桑海蘭不知道。初以為身邊上站的人就是周華貴，她故意不看，只把盤子遞過去，「第二張桌子的。」等來人回來，她又頭也不回說：「第一張桌子要四瓶啤酒。」來人再回來，桑海蘭聽到英姐溫柔的聲音：「平時也是你一個人嗎？」

桑海蘭驀地抬頭，看見是英姐。她一把抱著英姐，眼淚不爭氣地全湧了出來，反倒把英姐嚇了一跳，「我只是來看看你，至於激動成這樣嗎？」

桑海蘭不說話，只是哭，英姐說：「海蘭，還有兩桌客人呢，等他們走了再哭。」（三）