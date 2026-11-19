AI摘要 文章摘要整理： 孟麗娜因被隱瞞家事而強烈不滿，與小晚多次爭辯孟衛東的問題，雙方越講越僵；小晚雖想替衛東辯護，最後仍被對方的指責擊潰。

小晚聽了，覺得這也不是什麼事兒。大家說法不一樣，都過去了，有什麼後果嗎？孟麗娜說：你只問我？小晚說：沒有啊，就是想這也不是大事。孟麗娜說：怎麼不是大事？他再也不跟我說話了。小晚就住口，不再說話。

孟麗娜說：爸爸在世時我不管家，後來爸爸去世了，我想參與一下，結果你們都不把我當家人看。小晚說：怎麼不當家人了？就是衛東再婚的事，他不讓我告訴你。

孟麗娜就爆發了，說：我怎麼你了，我做了什麼，都瞞著我，不告訴我。小晚說：不是這個意思。兩個人越描越黑，氣得都哭了，一邊哭、一邊說。小晚幾次想說自己心中的想法，都沒說出來，越說越不通。

第二天孟麗娜打電話過來，寒暄只是苗頭，一句話單刀直入，問小晚說「孟衛東很重要」是什麼意思。然後說她們兩個對孟衛東的看法，根本不在一個線上，強調說，第一她對衛東沒有惡意，第二她說話有理有據，從不撒謊，犯不上小晚質問。

我憑什麼受你的質問？孟麗娜激動地說，她認為小晚對衛東的保護是錯誤的。她說孟衛東為什麼這樣，是因為心裡不平衡。他有什麼心理不平衡？他拿了家裡的房子和錢，所有的都給了他，他的心情還不平衡。不平衡也解決不了問題，如果他扭轉過來，對他也好，對別人也好。所以他應該把心態扭轉過來。

小晚明白了這是個不可解的命題。雖然很想為孟衛東辯護，終於架不住孟麗娜的慷慨激昂，不知不覺敗下陣來。小晚一邊聽著孟麗娜慷慨陳詞，一邊閉上眼睛，眼淚不爭氣地流出來。她為自己的軟弱感到悲哀，但她卻不能戰勝自己的軟弱。（二○）