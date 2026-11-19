AI摘要 文章摘要整理： 本文以平淡日常串起河邊夜景、職場瑣事、失聯友人與舊照片，呈現人物在時間流動中對關係與記憶逐漸模糊的感受。

我一直走到河邊，看著對岸的樓開始亮燈。一盞燈、兩盞燈，我看著所有的燈都亮起來。

我找了一張長椅坐下。旁邊有個老人，我們兩個都看著水。

過了一會兒，他忽然問：「今天很好吧？」

我不知道他是在說天氣，還是在說別的。

「很好。」

他點點頭。

天慢慢暗下來，水裡也有燈。

老人走了。我又坐了一會兒，才起身回家。

第二天到公司，昨天爭論的那幾個人已經不爭了。事情最後怎麼解決的，我不知道，也沒有人再提。

桌上還有兩顆番茄。我拿了一顆，給昨天跑來問我意見的人。

「吃嗎？」

「好啊。」

他拿走了。

「謝謝。」

「不客氣。」

剩下一顆。我隨手放在窗邊，陽光照進來，很紅。

周末，一個很久沒聯絡的朋友打電話來：「你在紐約嗎？」

「在啊。」

「我下個月可能經過，有空見面？」

「到時候再說。」

「好。」

掛電話以前，他說：「那就到時候見。」

「好，到時候見。」

下個月他沒有來。也可能來了，只是沒有找我。我也忘了問。

後來他傳來一張照片，照片裡是一片海。沒有他，也沒有別人。

我回了一個笑臉。

我們沒有見到。

有一天，我翻到一張舊照片。裡面有很多人，我一個一個看。這個認識，這個也認識，這個是誰？

看一會兒，想起來。再下一個，又不知道了。

照片裡所有的人都很年輕，包括我。

看到其中一張臉的時候，我停了一下。好像認識，把照片拿近一點，又想不起來了。

照片後面沒有寫名字，我把照片放回去。

幾天以後，我突然又想看那張照片，卻找不到。我翻了兩個抽屜，又找了一個盒子，沒有。

我忽然覺得自己很好笑。（五）