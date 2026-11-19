兩個洞（五）
本文以平淡日常串起河邊夜景、職場瑣事、失聯友人與舊照片，呈現人物在時間流動中對關係與記憶逐漸模糊的感受。
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本文以平淡日常串起河邊夜景、職場瑣事、失聯友人與舊照片，呈現人物在時間流動中對關係與記憶逐漸模糊的感受。
我一直走到河邊，看著對岸的樓開始亮燈。一盞燈、兩盞燈，我看著所有的燈都亮起來。
我找了一張長椅坐下。旁邊有個老人，我們兩個都看著水。
過了一會兒，他忽然問：「今天很好吧？」
我不知道他是在說天氣，還是在說別的。
「很好。」
他點點頭。
天慢慢暗下來，水裡也有燈。
老人走了。我又坐了一會兒，才起身回家。
第二天到公司，昨天爭論的那幾個人已經不爭了。事情最後怎麼解決的，我不知道，也沒有人再提。
桌上還有兩顆番茄。我拿了一顆，給昨天跑來問我意見的人。
「吃嗎？」
「好啊。」
他拿走了。
「謝謝。」
「不客氣。」
剩下一顆。我隨手放在窗邊，陽光照進來，很紅。
周末，一個很久沒聯絡的朋友打電話來：「你在紐約嗎？」
「在啊。」
「我下個月可能經過，有空見面？」
「到時候再說。」
「好。」
掛電話以前，他說：「那就到時候見。」
「好，到時候見。」
下個月他沒有來。也可能來了，只是沒有找我。我也忘了問。
後來他傳來一張照片，照片裡是一片海。沒有他，也沒有別人。
我回了一個笑臉。
我們沒有見到。
有一天，我翻到一張舊照片。裡面有很多人，我一個一個看。這個認識，這個也認識，這個是誰？
看一會兒，想起來。再下一個，又不知道了。
照片裡所有的人都很年輕，包括我。
看到其中一張臉的時候，我停了一下。好像認識，把照片拿近一點，又想不起來了。
照片後面沒有寫名字，我把照片放回去。
幾天以後，我突然又想看那張照片，卻找不到。我翻了兩個抽屜，又找了一個盒子，沒有。
我忽然覺得自己很好笑。（五）
河邊場景以天色轉暗、燈光漸亮為背景，老人一句「今天很好吧」帶出含蓄而安靜的交流，整體氛圍平和，卻也隱約透露出孤獨與難以言明的心情。 第二天到公司時，爭論已經自行平息，沒有人再提起結果。主角拿了一顆番茄分給來問意見的人，藉由這個小動作展現出日常中的平靜與人際上的輕微連結。 友人說可能來紐約卻沒有出現，最後只寄來一張海的照片；主角翻看舊照卻連熟悉面孔也想不起來，照片又突然找不到，強調記憶、關係與時間都在悄悄流失。
精華 FAQ
河邊場景以天色轉暗、燈光漸亮為背景，老人一句「今天很好吧」帶出含蓄而安靜的交流，整體氛圍平和，卻也隱約透露出孤獨與難以言明的心情。
第二天到公司時，爭論已經自行平息，沒有人再提起結果。主角拿了一顆番茄分給來問意見的人，藉由這個小動作展現出日常中的平靜與人際上的輕微連結。
友人說可能來紐約卻沒有出現，最後只寄來一張海的照片；主角翻看舊照卻連熟悉面孔也想不起來，照片又突然找不到，強調記憶、關係與時間都在悄悄流失。
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