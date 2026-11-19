AI摘要 文章摘要整理： 明玦在不動產登記中心辦理遺囑相關手續，雖獲准通過，卻因表格繁複、資料反覆查找而耗費大量時間與精神。

「考慮到遺囑不可重做，這次就算通過了。現在，你把這份表格填一下吧。」她留下一疊表格，然後就離開了。

那就是說，沒問題了嗎？明玦來不及開心，站在偌大的櫃檯前，低頭看向那疊紙。密密麻麻的字，讓明玦看著就頭暈。

這時，一旁沒作聲的先生，拿起筆來幫她填寫。對，他的字工整，讓他寫，我簽名就好，明玦在心裡說。其實，被這樣折騰，此時的明玦根本沉不下心來對付這些表格。

「你媽媽的死亡日期。」先生小聲地問。

「哦，我找找。」雖然明玦無數次整理過這些文件，可是一時間她的腦海一片空白。所有相關文件都遞交給剛才的公務員了，明玦不知道是不是可以取回來，翻找裡面的信息。當然，明玦每一份文件都有拍照存檔。可是，沒戴眼鏡，明玦如無頭蒼蠅一樣，在手機裡怎麼都找不到對的照片。她先生只能停下來等。

這時，明玦才看清楚那疊厚厚的表格，就是將她剛剛交上去的資料整理填入。那怎麼搞，剛開始她就一片茫然，越著急越找不著。她停下來，小聲對先生說：「資料都在她那裡呢，要不要問她拿回來，照著填？」

大概是聽見他們的嘀咕，女公務員走了回來，把之前收起來的文件遞還給他們。這時候明玦總算知道了，不動產中心的櫃檯為什麼大得這麼誇張，就像一張巨型的辦公桌。就是給他們攤開所有文件，逐個翻找、逐個填寫。有些信息還會反覆填寫。這些表格，讓他們足足花了一個小時才完成。

等他們走出不動產登記中心，明玦看了一下表。他們在這裡待了兩個小時，精神高度緊張的兩小時。（八）