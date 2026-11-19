圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭在愛情與現實之間做出選擇，為了周華貴辭職投身生意；周華貴積極擴張事業並勾勒置產藍圖，但英姐的提醒也暗示這段關係與前途潛藏風險。

新鮮摘好的豌豆苗到鍋裡翻炒幾下，瞬間變得墨綠，葉面上還滾動著油珠。偶爾還會有幾朵白色的豆苗花嵌在上面，分外可愛。

豌豆苗桑海蘭在家鄉見得多了，卻從未試過這樣的做法。毫不起眼的豆苗這一番收拾下來，其實也不見費了多大的心思，效果卻有著截然不同的天地之差。桑海蘭感覺就像她自己，她發現自己愛上了這道菜，也知道有人已經悄悄注視她很久。那道菜是專門為她而炒，那個人叫周華貴。

只是桑海蘭還不知道，有的事情朦朦朧朧期間最可愛，也最迷人。一旦捅開，就像煙花短暫的燦爛絢麗之後，是無盡的落寞和悲涼……

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張愛玲說：女人一旦愛上一個男人，如賜予女人的一杯毒酒，心甘情願地以一種最美的姿勢一飲而盡，一切的心都交了出去，生死度外！

桑海蘭從來沒有讀過張愛玲，也不知道張愛玲是誰。她只不過順著自己的心任性地走了一回。少男、少女的愛情來得快的，因為年輕單純的心思沒有那麼多瞻前顧後、權衡利弊。桑海蘭很快就和周華貴好上了。周華貴外形上和桑海蘭挺登對的，都屬於養眼的羹玉一類，家庭背景也相似，周華貴來自另外一個省分的鄉下。

周華貴雖然沒有什麼文化，但是腦子靈活，那條街上的消夜攤數他家的生意最好。他建議桑海蘭辭職來幫自己，這樣他有時間去幹別的賺更多的錢。桑海蘭有些遲疑，電子廠的工作穩定，有時加班，工資可以兩千多人民幣，吃住還是免費的。

周華貴說：「你總不能在電子廠做一輩子吧？這生意是我們自己的，晚上我們一起擺攤，白天的準備工作你做了，我騰出手來去賺別的錢，就不只是兩千人民幣了。」

那時城市的高層建築開始到處開花，清洗那些明晃晃的玻璃，變成了新興的冷門高薪也沒有什麼技術門檻的職業。周華貴眼光獨到，一眼瞅準商機，拉了幾個老鄉一起，買了幾條繩索和海綿刷子，拎著水桶就上陣了。

戰果還挺輝煌，周華貴要價低，活兒還幹得漂亮，不久就俘獲了很多單生意。照這個趨勢發展下去，這收益的未來十分可期。周華貴還帶著桑海蘭去看過附近新開發樓盤的樣板房，雖然明知道不會有海景，裝修也不可能那麼豪華。可是帶著廁所的主人房、開放式的廚房、高層俯瞰世界的陽台，這些曾經觸不可及的，如今都似乎唾手可得。這一躍感覺似乎就像上了天堂，怎不叫人浮想翩翩，欣喜若狂？

桑海蘭說：「消夜攤關了就是，你開公司賺錢，我也打工，我們不也過得挺好！」

周華貴刮了一下桑海蘭的鼻子，「就你這點出息，生意的事情哪有定數？這個月有，下個月不一定還有，要是買房子了，開銷大著呢。每個月還貸款、水電費，還有什麼物業管理費。所以我們什麼都得留一手。錢多了，錢又不會咬人。」

桑海蘭聽了覺得非常有道理，往消夜攤那裡一站，自己好歹也算老闆的身分了。這樣想，桑海蘭辭職也算皆大歡喜的事情。只是她的主管英姐有些可惜，英姐憂心忡忡的，「海蘭，留在電子廠至少穩定，也有發展前景，去做生意？你一個女孩子，在他鄉人家的地盤，一有風吹草動……」

桑海蘭沒有聽英姐說完，心裡想：這世間哪會有那麼多的風吹草動？周華貴也是自己的依靠，我們可以相互扶持的。英姐是坐辦公室的，整個公司廠房和辦公區隔著幾條綠化帶和一個大花壇，兩邊的人思維也是這樣涇渭分明的，英姐的嘆息桑海蘭沒法子懂得。

英姐其實比桑海蘭大不了幾歲，對桑海蘭來說，英姐是童話故事中的公主。傳說中英姐大學畢業後來廣東，嫁了當地人。婆家的房子好幾棟，英姐的衣服都是從香港買來的。英姐偶爾會踩著細細的高跟鞋，穿漂亮的職業套裝來車間。總是笑笑的，講話很溫柔，沒有一點其他白領對工人的趾高氣昂。第一次見英姐，桑海蘭就莫名湧出很多親切感，她不由自主地去靠近英姐。

桑海蘭花了兩個月的空閒時間，精心用鉤針織了一幅巨大的披肩，顏色是英姐慣常穿的淺灰。英姐收到披肩時，用難以置信的眼神看著桑海蘭，「這是你自己織的？」桑海蘭不好意思低下頭，囁嚅的：「我知道你的衣服都是香港買的，不過這是純羊毛的，五百多一斤的線呢！」英姐笑了，眼睛像彎彎的月牙，「傻丫頭，幾塊錢一斤都沒有關係，我是說你太能幹了，披肩織得很漂亮。」

那塊披肩拉近了英姐和桑海蘭的距離，尤其英姐知道了她們來自同一省分後。英姐經常毫不忌諱地去摟桑海蘭，直呼「我的小老鄉妹妹」。廠裡很多人議論紛紛說桑海蘭厲害，攀上高枝了，這些反倒讓桑海蘭刻意和英姐保持距離。英姐對她來說，是散發著璀璨耀眼光芒的鑽石，她遠遠地看著合適。

桑海蘭要辭職，自然免不了英姐那一關，英姐的反應讓她很不是滋味。她以為英姐會替她開心，祝福他們。雖然桑海蘭不是完全明白英姐的意思，可是她懂英姐是為她好。她鬱鬱寡歡地告訴了周華貴英姐的說辭。

周華貴半天沒反應，桑海蘭有點著急了：「你是不是也認為英姐說得有道理？」（二）