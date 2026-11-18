AI摘要 文章摘要整理： 孟麗娜因母親吃住問題與孟衛東結怨，返美後又因被搶白與端午用語爭執，最終退群求得清淨。

孟麗娜關上冰箱門，問保母早上吃什麼。保母說她和媽吃的麵條，於是孟麗娜發表了一篇議論：我就知道他撒謊，什麼都沒買，還說買了。自己跑出去，一天三頓下飯店，老媽連肉都吃不上。麵條有什麼營養？天天吃麵條，人怎麼受得了？

等到孟衛東回來，保母就原封不動學給他聽。保母是農村人，對從美國回來的人，心裡有些好奇。孟衛東心裡本來就有氣，聽了這話火冒三丈。他知道這些話後面的潛台詞，父母的房子、工資都給了你，你自己吃喝玩樂，對老媽不好。於是他打電話給孟凡杰，想同孟麗娜談談。那時候孟麗娜和知更出門了，只有孟凡杰。聽了孟衛東的話，就說算了，說什麼，好不容易回來一次，惹得大家不高興。

孟衛東說：我就說說，說完就走。孟凡杰說：說也別說，要說別處說，別在我家說。孟衛東倒也沒來，心裡卻沒過去。

到臨走那天，他也不送孟麗娜。我有事兒，他說，我都答應人家了。

孟麗娜是生著氣回美國的，給孟衛東起了個綽號，叫「大哥」。孟麗娜也不跟小晚說話，因為小晚說「衛東對我最重要」。於是跟小晚說話也沒好脾氣，也沒有心情，愛理不理的。

轉天她留言說：我退了家裡的群。小晚覺得驚訝，對杜仲說了，杜仲說定是吵起來了。小晚不信，他說：這就驗證一下，看我說得對不對。清晨給孟麗娜打電話，孟麗娜是委曲的聲調，小晚很受不了。孟麗娜說，衛東總是搶白她，她說端午快樂，孟衛東說端午節不能快樂，要安康。孟麗娜說出國多年，也不懂國內的語言，說錯了，惹得別人不高興。眼看又到端午，退了群心淨。（一九）