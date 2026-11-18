兩個洞（四）
主角在夜間通勤、辦公室爭論與街頭散步之間，反覆感受旁觀與沉默的日常，並以一顆壓破的番茄映照出生活中的零碎失控與平靜。
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主角在夜間通勤、辦公室爭論與街頭散步之間，反覆感受旁觀與沉默的日常，並以一顆壓破的番茄映照出生活中的零碎失控與平靜。
我也拿出手機，沒有訊息，又放回去。
窗外一片黑，玻璃反而變成鏡子。我看見自己、旁邊的女人、坐著睡覺的男人、一個抱著書包的小孩，還有車廂頂上一排燈。
車重新開動，所有人的影子一起晃了一下。列車到站，門一開，我跟著大家出去。
每天晚上，都有很多人趕著去一個地方。
第二天早上，經過街角水果店，我看見外面擺著一箱番茄。我走過去了，又退回來，挑了四顆。老闆拿出一個塑膠袋。
「不用袋子。」我說著，把番茄直接放進包裡。
到了辦公室，打開包才發現，有一顆被壓破了。紅色的汁流在一本筆記本上。我拿紙巾擦，結果越擦越紅。
同事經過，看了一眼，「流血了？」
「番茄。」
「哦。」他走了。
我看著筆記本上那一大片紅色，忽然笑起來。擦不乾淨就算了。
我把筆記本攤開晾著，另外三顆番茄放在桌上。
下午，辦公室裡有人為一件事情爭起來。起先只有兩個人。後來第三個人加入，第四個也說了幾句，聲音越來越大。
我沒有完全聽懂他們在爭什麼，好像和一個日期有關，也可能是預算。
其中一個人走到我桌邊，「你說呢？」
我抬起頭，「什麼？」
他只好重新解釋一遍。
「都可以吧。」
他看著我，「怎麼會都可以？」
「那你們決定。」
他轉身又回去加入爭論。
我拿起桌上的一顆番茄，咬了一口。汁很多，差點又滴到筆記本上。
我已經把番茄吃完了，旁邊的人還在爭。
下班以後，我沒有立刻回家。天還亮著，我沿著街一直走。
兩個人在一家餐廳門口接吻，一個人在遛狗。狗停在一棵樹旁邊很久，不肯走，主人在旁邊等。（四）
他看見玻璃像鏡子一樣映出自己、旁邊的女人、睡著的男人、抱著書包的小孩，以及車廂頂上的燈，整個畫面像被夜色包住，也像眾人一起沉默地被帶往某處。 他在水果店買了4顆番茄，沒有拿塑膠袋，直接放進包裡。到辦公室打開才發現其中1顆被壓破，番茄汁滲到筆記本上，怎麼擦都擦不乾淨。 他對同事間的爭論沒有完全理解，也不想介入，當被問意見時只回答「都可以吧」，把決定權交回他人，顯示他習慣保持距離，最後獨自走上街頭。
精華 FAQ
他看見玻璃像鏡子一樣映出自己、旁邊的女人、睡著的男人、抱著書包的小孩，以及車廂頂上的燈，整個畫面像被夜色包住，也像眾人一起沉默地被帶往某處。
他在水果店買了4顆番茄，沒有拿塑膠袋，直接放進包裡。到辦公室打開才發現其中1顆被壓破，番茄汁滲到筆記本上，怎麼擦都擦不乾淨。
他對同事間的爭論沒有完全理解，也不想介入，當被問意見時只回答「都可以吧」，把決定權交回他人，顯示他習慣保持距離，最後獨自走上街頭。
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