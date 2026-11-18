AI摘要 文章摘要整理： 主角在夜間通勤、辦公室爭論與街頭散步之間，反覆感受旁觀與沉默的日常，並以一顆壓破的番茄映照出生活中的零碎失控與平靜。

我也拿出手機，沒有訊息，又放回去。

窗外一片黑，玻璃反而變成鏡子。我看見自己、旁邊的女人、坐著睡覺的男人、一個抱著書包的小孩，還有車廂頂上一排燈。

車重新開動，所有人的影子一起晃了一下。列車到站，門一開，我跟著大家出去。

每天晚上，都有很多人趕著去一個地方。

第二天早上，經過街角水果店，我看見外面擺著一箱番茄 。我走過去了，又退回來，挑了四顆。老闆拿出一個塑膠袋。

「不用袋子。」我說著，把番茄直接放進包裡。

到了辦公室，打開包才發現，有一顆被壓破了。紅色的汁流在一本筆記本上。我拿紙巾擦，結果越擦越紅。

同事經過，看了一眼，「流血了？」

「番茄。」

「哦。」他走了。

我看著筆記本上那一大片紅色，忽然笑起來。擦不乾淨就算了。

我把筆記本攤開晾著，另外三顆番茄放在桌上。

下午，辦公室裡有人為一件事情爭起來。起先只有兩個人。後來第三個人加入，第四個也說了幾句，聲音越來越大。

我沒有完全聽懂他們在爭什麼，好像和一個日期有關，也可能是預算。

其中一個人走到我桌邊，「你說呢？」

我抬起頭，「什麼？」

他只好重新解釋一遍。

「都可以吧。」

他看著我，「怎麼會都可以？」

「那你們決定。」

他轉身又回去加入爭論。

我拿起桌上的一顆番茄，咬了一口。汁很多，差點又滴到筆記本上。

我已經把番茄吃完了，旁邊的人還在爭。

下班以後，我沒有立刻回家。天還亮著，我沿著街一直走。

兩個人在一家餐廳門口接吻，一個人在遛狗。狗停在一棵樹旁邊很久，不肯走，主人在旁邊等。（四）