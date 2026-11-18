圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 桑迪在美國監獄中回想起自己從重男輕女的家庭逃離、南下廣東打工到在工廠成長的經歷，呈現她一路掙扎卻逐步找到自我價值的過程。

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桑迪累了，剛才發生的一幕幕連在一起，彷彿是場高度驚險動作片。隨著激烈的劇情變化，一般觀眾心情都會起伏得厲害。何況桑迪還是主角，而且是沒有預先通知和排練，被迫當的主角。太多的始料未及和驚慌失措夾雜一起洶湧過來，她有些招架不住。

桑迪摸了摸胸口，還有些疼。也不知是不是和馬克衝突時，馬克打到自己。不過警察現在說的是馬克渾身都是傷，而她毫髮無損。桑迪偷偷用眼角餘光，憎恨地掃了一眼同屋的那個黑女人。黑女人四仰八叉，旁若無人地躺在牢房的鐵架床上。身上的背心和短褲此刻小得像衣服上的補靪，夾塞在裡面厚厚的肉拚命伸展開來，一圈一圈的紋路堆積著一覽無遺。

桑迪收回自己厭惡的目光，往牆角挪了挪身子，伸直了腿，這樣感覺舒服了一點。她深深吸了一口氣，卻吸到了洗手間飄來的濃烈尿騷味。剛才喧鬧時讓人不以為意，現在寂靜下來，那味道似乎要變本加厲地追回先前的備受冷落。桑迪聳了聳鼻子，禁不住惡心直打嗝。她憤憤地悄聲自言自語：「不是說美國的監獄都很豪華舒適的嗎？難道我進的是假監獄，來的是假美國？」

桑迪還是叫桑海蘭的時候，美國對她來說，是所有西方國家的代名詞。她搞不清楚歐洲、美洲、大洋洲，她也覺得無須搞清楚。生活裡那麼多事情要學、要做，這些既不可以吃，又不可以喝的，學來真是浪費精力和時間。

桑海蘭是家裡第二個女兒，父母親曾經為了兒子爭吵不休。父親扯著母親的頭髮，像拎小雞似地把瘦弱的母親甩來甩去。母親鬼哭狼嚎地求饒著，彷彿她真的犯了十惡不赦天大的錯。可父親一鬆手，母親比川劇變臉還快，轉而凶神惡煞地對著海蘭姊妹，怪她們不是男兒身。桑海蘭一直很奇怪，這未曾露面的男孩真是有特異功能，操縱著他們一家的喜怒哀樂。

後來母親連著生了兩個兒子，家裡頓時有了祥和安樂，雖然時不時夾雜著男孩們的哭鬧打架聲。母親因此走路腰桿都直了很多。不過這種揚眉吐氣並沒有持續很久，他們又陷入循環不止的爭吵。這次是為錢，永遠處於缺乏狀態的錢，所以爭吵也從未休止。

桑海蘭厭倦透了，她沒有什麼期望，除了可以逃離這個家。桑海蘭曾經一度非常羨慕周圍早嫁的女娃，她的父母親卻並沒有這種想法，與其說是體諒，更多的是期待尋找更好的買家。

那時他們村裡有人陸續出去南方沿海打工，桑海蘭也打算跟著往前走。和父母探討了好幾次，觀念保守陳舊的父母擔心桑海蘭這一走，他們會雞飛蛋打而暴跳如雷。桑海蘭沒有放棄，繼續用別人成功賺錢的例子，添加了一點自己想像訴求著。父母親終究沒有抵住潛在的數錢數到手抽筋的誘惑，懷著憧憬放行了。

母親送她去火車站時，一直拿著舊床單撕成的長布條子，好像唱大戲裡甩水袖一般，扔出去抽回來，再乾嚎一聲，用布條抹眼睛一下。動作持續重複著，桑海蘭搞不清母親演的哪一齣？這莫名其妙誇張的哭法，引來很多路人好奇的目光。那些目光掃過母親之後，長久地落在桑海蘭的臉上，這讓她很窘迫。母親絮絮叨叨地邊哭邊說：「這一走就沒有回頭的路，以後都是你自己看顧自己。」桑海蘭暗自思忖：留在家鄉，父母會看顧她嗎？且不說自己從未感受到，環顧母親被打得傷痕累累的時候，外婆家也沒有什麼可以起決定的表示或者支持。女人娘家、婆家都不待見，村裡傳統便是如此，他們家只是在沿襲。

桑海蘭可以選擇和她姊姊一樣的路，嫁個老實巴交的，彩禮錢讓父母眉開眼笑。可她終究心不甘情不願，尤其是看見村友回來休假時，洋氣的衣服和笑容。那些是火種，點燃了桑海蘭內心的希望，她沒有理由和力量去撲滅。事實也似乎證明，桑海蘭是對的。如果說她那時的生活是錯手打翻墨汁的紙張，那初去廣東的日子，就是意外毀壞造成絢爛驚艷的紙張一角，漂亮得像濃淡適宜的水墨畫。桑海蘭每每想起，都會露出甜蜜的微笑。

桑海蘭在沿海小城一家中外合資電子廠做裝配工，流水線電子板上按零件。不出幾天，她就成了她們線上的骨幹，她的手指靈巧快速，一個人可以當幾個人的活。很快就提升成了小組長。桑海蘭生平第一次意識到，自己其實挺能幹的。每個月領了工資，去郵局寄大部分回家，她為自己感到驕傲。

廣東的氣候是炎熱的、工作是枯燥的，所以外擺的消夜攤點一年四季都有，也熱鬧異常。桑海蘭偶爾去，厭了天天食堂裡的大鍋飯菜就去調劑一下。和工友一起，三兩個菜、幾瓶啤酒，年輕人海闊天空地胡說一氣，彷彿世界都在手中掌握。那些剛剛成人的男孩為俘獲她或她同伴的心，竭盡全力地各式表演。桑海蘭靜靜看著，就像卞之琳詩中所說：「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢……」

桑海蘭不經意間變成了別人故事中的主角，她自己懵懂未知。彷彿已經開始了很久，他們經常去的那家消夜攤，不管是否點了，桌上都會出現一盤素炒豆苗。豆苗一看就做得很精心。一大勺油燒得滾熱，切得細細均勻的白蒜粒扔進油鍋爆香的同時，也同時被鍍上一層勾起食慾的金邊。（一）