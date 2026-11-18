AI摘要 文章摘要整理： 明玦在登記中心辦理遺囑相關手續時，因預約與接待紀錄受查，並被追問海牙公證及遺囑是否漏寫天河區，讓她心生不安。

辦公的櫃檯前座無虛席，大概多數人都選上午來辦事。有了預約，明玦很快被叫到櫃檯前。還是穿著制服的女公務員，因為年齡、身材相仿，明玦都認不清誰跟誰，只知道不是上一次的那一位。

問清事由、遞交文件，同樣一絲不苟地審視。開始說話，問的不是手續上的問題，卻說：「你是第一次預約？」那神情分明在說：沒見過有人第一次來就資料齊全，挑不出毛病。

明玦見狀，解釋道：「我之前諮詢過，不是天河區這個地點。也來過這裡一次，補充了資料，這是第二次來這個登記中心。」

「我沒看見你有預約記錄。」冷冰冰的語氣。

「哦，我第一次來沒有預約。是前一位女士告訴我，可以借用別人的身分證預約，所以這次才……」

「你還記不記得，上一次是誰接待了你？」還是沒有溫度的發問。

明玦望向附近幾個櫃檯，一色的制服、一色的年輕女性。她的近視眼實在是沒看到上一次的臉孔，只得搖搖頭。

對方起身，步入了身後的隔間。

明玦搞不懂，為什麼她要查自己來過的記錄。也不是故意的，之前她不懂得預約。忽然明白了，為什麼預約小程序有這麼嚴苛的規定。每一次都是要被記錄在案的。她偏偏歪打正著，沒有任何記錄留在系統裡。這不會又有什麼問題吧？

正當明玦心思百轉千迴，女公務員走出來了，說：「你是不是重新做了份海牙公證？」

「是的，這份是新的海牙公證。中文翻譯件我也做好了。」看來她是找到人了。

「她有沒有跟你說，遺囑裡沒有寫天河區？」

明玦的心都提到嗓子眼了，說：「是，她有提到。不過她說，可以……」（七）