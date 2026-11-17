AI摘要 文章摘要整理： 孟麗娜返鄉前後對住宿與接機多有疑慮，家人雖安排接送與回家住，她仍堅持去孟凡杰家，最後卻因冰箱空空而懷疑孟衛東撒謊。

一直到孟麗娜回去前一周，打電話來說，自己不知道如何坐機場巴士回城裡。小晚說那不行，不安全。又說住旅店，孟麗娜說孟凡杰讓她住他家，說住在旅店太丟人。回家住什麼旅店，多丟人。他說。

小晚說：那有什麼丟人？我不以為然。孟麗娜才低低地說：也很孤獨啊！小晚這才明白孟麗娜的意思，就自告奮勇說：你不用管了，我安排。

小晚唯一的本事就是說話孟衛東還聽。她就叫孟衛東，讓他去接機，孟衛東說知道了。小晚說，那就在群裡說一聲，讓大姊放心。孟衛東視頻過來，說大姊就是怪，她這不是跟老爺子一樣嘛，試探性地自編自導。

晚上孟麗娜來電話，說你跟他們聯繫了嗎？小晚說聯繫了，孟衛東說讓你回家住，給你騰出一間房。孟麗娜說：我住你哥那裡。小晚說：那我告訴衛東。孟麗娜說不用，不是還有好幾天嘛。

孟麗娜回到冰城是夜裡十一點，衛東和微微去接她。微微開車，衛東坐副駕駛，孟麗娜就坐在後座上。衛東一直跟微微說話，倒是問孟麗娜：大姊你吃飯了嗎？孟麗娜說沒吃，飛機上的食物不合胃口。孟衛東說：沒吃怎麼辦，這麼晚了，都關門了。孟麗娜想起去年回來時也是夜裡，孟衛東帶她去吃的餃子 才回家。今年情況很不一樣。

那就把我送你哥家。她說，讓他們給我做吃的。

微微一邊開車，一邊說：大姊還是回家住吧。衛東說：敬儒的房間騰出來給你，我還買了菜。孟麗娜堅持去孟凡杰家，衛東就把她送過去。

第二天孟麗娜回到孟衛東家，第一件事就是打開冰箱，看裡面什麼都沒有。孟麗娜認為孟衛東說了謊，不僅什麼都沒有買，還撒謊。最恨撒謊的人。（一八）