AI摘要 文章摘要整理： 在祖孫與一名神祕女人、女孩交織的片段中，爺爺拆開屋頂引入天光，讓屋內、傷口與小人書都被溫暖而奇異的光照亮。

我跌跌撞撞地衝了出去。我的手還未碰到門扇，它就自動打開了。女人等在門後，好像知道我會過去似的。她將一包東西塞到我手心，我掂了掂，輕飄飄的，好像什麼東西都沒有。我很怕看到那個女孩，又忍不住尋找她的身影。她坐在一只小板凳上，腦袋剛好夠到桌面，髮叢上點綴的蝴蝶結一閃一閃的。我很想多看她幾眼，可已經沒有時間了。

奶奶移開毛巾，將草藥撒在傷口上，鮮血很快止住了。爺爺看看我們，又看看天花板，臉上露出一絲滿足而虛弱的笑容。

頭頂之上，奇異的事情發生了。一束光正無比順暢地傾瀉而下。天哪，爺爺已將瓦片一股腦兒地掀掉了，還未來得及蓋上玻璃。或許，壓根兒就不需要什麼玻璃。天空像鍋蓋，直接扣在屋頂上。一切近得不可思議，深藍的一角倒映在水缸裡。我看見風、樹葉、飛過的鳥群，看見高處火熱又明亮的夏天。

呼啦聲過後，一切都毫無遮擋地進來了。

我趕緊翻開小人書，那些字被光照著，像蘸了奶和蜜，一下子全活了。我一頁一頁翻看著，陽光在我指間纏繞。這屋子從未有過這樣的光，它們和門窗裡透進來的光完全不同，它乾淨、透亮，像是頭一天來到這個世上。

哎喲，老天爺呀，我的骨頭斷了，動不了啦！爺爺的叫嚷聲急促、誇張。緊接著，那具老邁的身體裡，竟迸出一陣突兀的大笑，笑得整個屋頂都跟著打顫。

笑聲過後，一輪黃月亮出現在我的小人書上，像誰偷偷掰下天上月亮的一角，蘸了蜜，端端正正地貼在上面。我忍不住伸手摸了它一下。（全文完）