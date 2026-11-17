AI摘要 文章摘要整理： 明玦為辦理不動產登記反覆準備文件、等待公證書寄達，並在嚴格的預約制度下謹慎操作，最後在先生陪同下再次前往登記中心。

嚴重的不僅晉升無望，還可能丟掉飯碗。故此，人人自危，謹慎又謹慎，就怕萬一看走了眼。搞到每個來辦事的也夾著尾巴做人，隨時隨處都準備被質疑。辦一件事太難了。

明玦再三確定她的材料中，就是這幾處需要跟進，才離開了不動產中心。來一趟真不容易，這一緊張，肚子都不餓了。

接下去的一周時間，明玦一邊等姊姊辦好海牙公證快遞過來，一邊潛心翻譯護照 和公證書上的中文。為了方便對照，她把中文版本的格式做得如英文原件一樣。這樣讀起來一目瞭然，該是無可挑剔了吧？

美國那邊還真給力，姊姊很快就用國際快遞將新公證書寄來。收到的當天，明玦就借用朋友的身分證，在手機上預約不動產登記中心的時間。一開始進入小程序，就有警示語言，闡明一處房產只能有一個預約。這個預約號是一直用到辦理的事物結束，才可以再預約。如果預約一個月內取消三次，就不能再預約。凡此種種，弄得明玦極為緊張，連預約都不可以掉以輕心。搞不好就被列入「失信名單」，三個月就預約無門。

認真讀完八大條款，明玦確定進入預約程序。原來預約時間還要寫明是申辦哪一處房產。有了上次面見公務員的經驗，明玦沒敢怠慢，認認真真填好完整的地址，一字不多、一字不少。其實有沒有「天河區」三個字，真的沒那麼重要。明玦家人一直使用這個郵寄地址，早就背得滾瓜爛熟，也沒出過錯。可是，明玦想起她說的房產的地址要和房產證一致。

到了預約的日期，明玦由先生陪著，準時十點到達，大廳裡比上一次繁忙了許多。（六）