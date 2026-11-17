圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 敘事者從世貿中心紀念池出發，穿行於紐約的日常場景，在災後的平凡生活中反覆回望記憶、失去與難以說清的哀傷。

那天我會在哪裡？沒有人知道，我也沒有必要知道。

我在樹下找了一個地方坐。

旁邊有個空位。過了一會兒，一個女人走過來，手裡拿著一瓶水。

「這裡有人嗎？」

「沒有。」

她坐下來喝水，我看著樹。我們都沒有說話。

過了一會兒，她走了。我又坐了一陣，也走了。

走到池子的另一邊，我低頭看。天空還在裡面。

一陣風吹過來，水面亂了，雲一下碎成很多塊。

風停以後，又慢慢合起來。

以前那兩棟樓，一百多層，每一層又有很多房間。

電梯、樓梯、辦公室、餐廳、電線、水管、電話、電腦、桌子、椅子、門、窗。

每天有很多人進去，又有很多人出來。有人上班，有人看風景，有人打掃，有人送東西，有人修東西。有人吃午飯、喝咖啡、打電話、看時間、等下班。

這麼多東西、這麼多人，現在變成兩個洞。

水，名字，天空。

我沒有再去讀那些名字。

離開紀念池的時候，前面有個女人推著嬰兒車。

小孩的一隻鞋掉下來，她沒有發現。我撿起來追上去。

「鞋掉了。」

女人轉過來道謝。

小孩坐在車裡看著我，忽然笑了。我也笑了一下。

出了紀念園區，街上立刻吵起來。

汽車、喇叭、施工、人說話。

一輛自行車很快從我旁邊過去，差點撞到我。騎車的人回頭喊了一句什麼，我沒有聽清楚。

可能是對不起，也可能是在罵我。

說什麼都差不多，那句話一下就被風吹走了，像記憶。

我繼續走，走了一會兒，有點餓了，開始注意食物。

路邊有人坐著吃沙拉。透明盒子裡有生菜、黃瓜、雞肉，還有幾片切開的番茄。

番茄很紅。

我又走了半條街，突然想吃番茄。

不是希臘的番茄，我又不知道希臘的番茄是什麼味道。隨便一個就好。

我走進一家小店，拿了一盒小番茄。第一顆沒什麼特別，有點酸。第二顆比較甜。

第三顆從手裡掉下去，在人行道上滾了一小段。我本來想撿，又覺得算了。

一隻鳥很快跳過去，大概不是剛才樹下那一隻。

我繼續走，經過新的大樓很高。

我懶得抬頭看，大樓那麼多，看不完。

太陽很大，抬頭就覺得刺眼。還是看路免得跌倒。我不是沒有跌倒過。

盒子裡還有幾顆番茄，我拿了一顆放進嘴裡。

晚上回家，番茄剩下四顆。盒子很大，放在冰箱裡佔地方，我就把它們倒進一個小碗。

四顆番茄在碗裡滾了幾下，撞在一起，停下來。我關上冰箱。

第二天早上照常上班。

走路、公車、地鐵，再走路，和二十多年前差不多。

當然也不一樣。路線不是同一條、辦公室不是同一間，我也不是二十多年前那個人。

不過早上還是有很多人趕著去一個地方。

地鐵來了。

我上車，沒有座位。一個女人背著很大的包，轉身的時候撞到我。

「對不起。」

「沒事。」

下一站上來更多人，大家一起往車廂深處擠。

我突然想起九月十一日以後的地鐵。

那幾天人也很多，可是不知道為什麼，大家好像佔的地方比較小。

也許只是我的記憶。

「麻煩往裡走！」車門旁邊有人喊。

大家又往裡挪了一點。門關上，車開了。

到了辦公室，我打開電腦。電子郵件很多。有幾封看起來非常急，標題前面還有人加了幾個驚嘆號。

我先去倒水，回來以後再看，就好像沒那麼急了。

中午，同事問我要不要一起吃飯。

「好啊。」

我們下樓。

「吃什麼？」

「不知道。」

最後走進最近的一家店。我點湯，他點三明治。

吃了一會兒，他問我：「你昨天去哪裡了？」

「世貿中心。」我慢慢說。

「哦。」他咬了一口三明治，「我很久沒去了。」

「我二十多年沒去過了。」

他停下來看我，「真的？」

「真的。」

「那你很會拖。」

「是啊。」

我們笑了笑，馬上轉移話題。

晚上回家，我打開冰箱，看見四顆番茄還在。

我吃了一顆。

過幾天，我收到一個朋友的訊息：「最近好嗎？」

我回答：「很好啊！你呢？」

兩天以後，他回：「也很好。」

沒有別的。

我看完，把手機放下。

那幾天，我偶爾又想起那個九月十一日休假的朋友到底叫什麼名字。

刷牙的時候想一下，等車的時候想一下。好像是Y開頭，也可能不是。

如果真的想找她，也許找得到。但是我沒有找。

最後兩顆番茄，我也忘了吃。

幾天後打開冰箱，看見其中一顆已經有點皺。我把它們兩個都吃了。

小碗空了，洗乾淨，放回櫃子。

有一天，我在街上遠遠看見一個女人，覺得很面熟。

我加快腳步，走近一點看，又不像。

我慢下來。那個人轉過街角，很快不見了。

又過了幾個星期，有一天坐地鐵，我突然想起祖父、想起他的手。

我試著在腦子裡看清楚，祖父到底有一雙什麼樣的手，但總是看不清，只知道那是祖父的手。

我突然發現，祖父已經去世二十多年了。

這件事我當然一直知道。可是知道二十多年，和突然發現二十多年，好像不是同一件事，感覺很不一樣。

我低頭看自己的手。

列車正好停在隧道裡。廣播說前方有車。車廂裡沒有人有什麼反應，大家繼續看手機。（三）