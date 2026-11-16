為了告別的聚會（一七）

AI摘要 文章摘要整理： 孟衛東把母親留下的葬禮費視為遷墳與家產分配的籌碼，並以各種理由排除姊妹與大哥；同時，敘事者回憶母親遺言，呈現家族責任與衝突。

孟衛東說媽留下的錢，他也不是全占，他有打算。他認為父親的那個墳地風水不好，如果風水好，就不會出那麼多事。比如兩個兒子都離婚、孟露的意外離世，去年敬儒也沒考上大學。他說他想拿母親的遺產 遷墳。這筆不多不少的葬禮費，他既不給女兒們，也不給大哥。

開始時他還有點過不去，後來他把自己說服了。兩個姊姊出國遠行，走的時候就放棄了她們的權利。母親的遺產是給孫子的，全家只有他兒子姓孟，所以只能給他。他也不是不知道，法律規定兒女都有繼承權，但這世界上誰強誰有理。

我等你們回來告我，告了我就給你，不告就不給。再說父母親都是我養老，你們幹什麼了？我不在乎大家老死不相往來，不往來並不失去什麼，反而得到了許多。

孟衛東是我父母四十多歲生的孩子，媽媽退休 的時候，他只有十歲。那時候媽總是對我說，她不會長壽，因為她的爸爸、媽媽都是五十多歲去世的。她總是對我說：如果我死了，你要照顧弟弟。她反覆地說、我反覆地聽，最後這句話成了她的遺言、成了我的使命。

她還給我講過一個故事，是姊姊帶著弟弟出嫁，媽把這個姊姊說成了世界上最好的姊姊。

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去年孟麗娜回國是為了治病，回去之前她很猶豫，並不想住在孟衛東家裡。她在群裡說想住旅店，理由很充分，倒時差、打呼嚕，自己住方便。誰有時間，請給她訂個旅店，但兩兄弟都沉默著，沒有人回答。

小晚雖然感覺有一點不好，但也認為住店比較好。她回國住旅店，自由自在，雖然有時吃東西對付，但生活簡單，獨處的時光中，還能想點心事，所以也沒有在群裡回應。（一七）