AI摘要 文章摘要整理： 孩子在屋頂雜物、奶奶織網與學字想像中度過夏日，最後目睹爺爺摔傷流血，家中頓時陷入急促的救治與慌亂。

我不敢多看，又忍不住不看。

屋頂上落著那麼多東西，乳牙、樹葉、塑料袋、鑰匙扣、帶字的紙片，什麼都有。爺爺將它們埋進土裡，生怕被一陣風又颳回屋頂。

屋子裡，奶奶又像蜘蛛那樣，日復一日地織網，不開燈也能織、閉上眼睛也能織。她不說話，耳朵卻警覺地豎起，留意著爺爺的一舉一動。

小人書上的字在我眼前晃來晃去，很像打架。我不想看它們打架。這個世界已經夠鬧騰了，有人在修理房屋、有人在認字、有人在喊救命。我捂住字，看圖畫。我看到房子、人、花草樹木，看到月亮、雲朵、星空，我看見爺爺從屋頂上摔下來。

我闔上書頁，什麼也不想看了。

屋裡和以前一樣，奶奶在織網，爺爺站在屋頂上。風在天上轉來轉去，雨躲在雲裡遲遲不肯出來。馬路像在煮一鍋瀝青粥，咕嘟咕嘟的。蟬叫得越來越響。

奶奶說，過了這個夏天，我就可以去上學了，學校裡的老師會教我認字。我們交了學費，就是去認字的，沒必要跟老師客氣。

等你學會寫字後，就給你爸寫信吧，奶奶又說。

要是把所有難過的事都寫成字，那它們是不是永遠賴著不走了？我心想。

眼前，小人書上的字越來越模糊，我感到有東西壓在我的肩上，將我往那個世界裡拖拽而去。我躺下來，很快睡著了。當我被那個聲音驚醒時，爺爺已經躺在我的腳邊，他嘴裡發出呻吟聲，喉嚨裡像含著一根木棍。

血從他的腿腳處淌出來，好似一條隨意遊走的線，不知要流向何方。猶豫片刻後，它很快找準方向，變得理直氣壯起來。奶奶用毛巾壓住那條線，死死摁住它，不讓它流，讓我快去隔壁討止血藥。（八）