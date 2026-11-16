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艱難的告別（五）

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文章摘要整理：

明玦為辦理文件四處奔波，因地址少了「天河區」而被要求重做公證，姊姊相關文件也須翻譯成中文，流程繁瑣令人焦慮。

現在國內流行的就是防範詐騙，千萬別讓她懷疑自己遞交不實信息。

看來是要打回頭，重新做一份海牙公證。麻煩開始了，要通知美國的姊姊。這事不知道要往後拖多久，心情複雜的明玦收拾著攤開來的文件。

穿制服的公務員還是很負責地再看了一遍那份有問題的公證，說：「既然你要重做公證，這上面要加上天河區。房產地址要和房產證上一致，多一個字、少一個字都不行。」

「哦。」這是明玦第一次聽說，還有這樣的規矩。不過要辦事，也只有順應對方的邏輯和行事方式。

「還有，你這遺囑上的地址也沒有天河區三個字……那就算了。」

明玦聽了大驚失色，那當然只能算了。難道因為少了這三個字就作廢？明玦的父母可沒法再重簽一次。

正在凌亂之時，又聽到女辦事員說：「你姊姊的護照複印件，還有海牙公證都要翻譯成中文。」

「都要翻譯？翻譯成的中文需要被公證嗎？」明玦自己的護照是有公證的中文翻譯本，在中國辦事可以代替護照原件使用。姊姊的護照要做同樣的中文公證，非常麻煩，要到公證處預約辦理，那不知道等到猴年馬月。況且姊姊人不在國內，一時半會可沒法認證。

明玦腦海裡迅速閃過這些念頭，還沒來得及發愁，又聽見說：「不用公證，你自己翻譯就可以了。所有文件中英語的部分都要翻譯。」

哦，聽明白了。她大概是讀不懂英文，所以要一個中文版。怪不得，她只揪出編號的錯誤。那是數字，不是文字。

公務員也不是好當的啊，聽說他們要為自己辦的案子負責的。如有差錯，是會被問責的。（五）

精華 FAQ

  • 因為公證上的房產地址與房產證內容不完全一致，少了「天河區」三個字，辦事員認為這會造成文件不合規，因此要求重做海牙公證。

  • 辦事員強調房產地址必須和房產證上一字不差地一致，多一個字或少一個字都不行，連「天河區」這種區名也必須完整寫入。

  • 姊姊的護照複印件和海牙公證都要翻譯成中文，但不需要再另外公證，明玦只要自行翻譯所有英文部分即可。

護照 詐騙

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