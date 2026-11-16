圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 本文以第一人稱回望911後的紐約日常與長年沉默，並在多年後重返世貿原址時，透過紀念池與名字喚起對逝去空間、友人及祖父的複雜記憶。

我在台北辦完祖父的喪事，回到紐約。

走路、公車、地鐵 、走路、辦公室、上班。下班再走路、地鐵、公車、走路、回家。

以前每天都是這樣，回來以後每天還是這樣。

只是少了兩棟樓。不過我也從來不去那兩棟樓，它們在不在好像也沒什麼區別。

同事們都在。大家很快就不太提起那天的事了。

新聞裡幾乎每天都提起，但是大家不談論。

之後幾天，街上也很安靜。大家說話都比以前小聲，也很客氣。

「你先。」

「沒關係。」

「謝謝。」

「你還好嗎？」

紐約人突然不太容易生氣了，至少那段時間是這樣。

本來在地鐵裡，碰一下肩膀都可能有人瞪你。那幾天好像碰一下也沒什麼，踩到腳也沒什麼，走得慢也沒什麼。

所有人都知道發生了一件大事，但是不知道「大」是什麼意思，「事」又到底是怎麼回事。

有個同事住在唐人街附近。她後來跟我說，那天她在街上走著，看見有人從樓上跳下來。後來街上出現了人體的碎片，還有別的東西。

我記得她的表情比記得她的話更清楚。

城市總是在工作。紐約不知道什麼是停止。

地鐵停了會再開，街封了會再通，辦公室關了會再開門。

咖啡還是要買，電話還是要接，帳單還是會來，垃圾還是要收。

人還是要上班、要睡覺、要起床。

但是那兩棟樓沒有回來。

後來發生很多事情。換工作、搬家、認識一些人，又不再見那些人。

有些朋友去了別的城市，有些去了別的國家。有些還在紐約，大概吧，不確定。

偶爾聯絡。

「最近好嗎？」

「很好啊！你呢？」

「也很好。」

然後又過了幾年，越來越不聯絡。事情多了，話少了。這樣也很好。

我一直沒有去世界貿易中心原址。也不是故意不去，就是沒去。

紐約有很多地方，住在附近就不會特地去。沒興趣，或者沒有訪客說要去，就不用陪著去。

自由女神、帝國大廈、時代廣場、世貿中心紀念館。它們一直在那裡，不用急。

二十多年就這樣過去了。

某個夏天，我走到了那裡。

忘了什麼事情，好像是要參觀一個新建的地鐵站，順便。或者沒什麼原因，就是走到了那裡。

天很熱，遊客很多。建築很新，樹長得很好。

我沒有立刻找到以前兩棟樓的位置。我連看著地圖都會走丟，路標也沒有太大幫助。

但是我喜歡不趕時間。走丟就走丟，總是會走回來。

新的大樓在附近，街道熟悉又陌生。

有人拿著手機拍照，有人推著嬰兒車，有人喝著冰咖啡，有人站在路邊講電話。

我跟著人群走，然後看到一個洞。

很大、很黑，四面的水一直往下流。水流到下面，又往更裡面的地方掉。

站在地面上，看不見最下面，走近一點，才發現周圍的銅板上全是名字。

我開始讀。讀了幾個，又讀幾個，突然冒出「會不會有我知道的名字」這樣一個念頭。

後來不讀了，太多。

我往水裡看，看見天空。雲在水裡慢慢移動，很安靜。

這裡曾經有一棟很高的樓。我還上去過八十六樓。

現在我站在地面，天空在更深的地方。

也不奇怪，低頭經常也能看到天空，比如螢火蟲滿布的草坪。

我看了一會兒，不知道過了多久。

有人從我身後經過。

「幫我拍一張。」

「站過去一點。」

「這裡？」

「再過去。」

「不能再過去啦，要掉下去了。」

兩個人笑起來。

我走到另一個洞。也是水，也是名字，也是天空。

以前是兩棟樓，現在是兩個洞。

沒有樓，天空變大了。往上看很大，往下看也很大。

我沿著池邊慢慢走。名字一個接一個，有的很長、有的很短。有的我知道怎麼念，有的不知道。

我忽然想起那個九月十一日休假的朋友。

她叫什麼名字？我站住，想了一會兒，還是想不起來。

我看著銅板上一排排名字，忽然覺得很好笑。她應該還活著吧，我找她幹麼？

我們只是很多年沒有見面。這種朋友我有很多。有些連聯絡方式也沒有了，但也不覺得他們不見了。

我現在在紐約沒有什麼朋友。這句話好像對，又好像不對。

朋友不是按照地址分配。

我又走了一段。

有人把手放在一個名字上。

我沒有看那個人的臉，也沒有看名字，悄悄走開。

旁邊有個小孩在玩水，大人把他拉回來。

「不要碰。」

小孩又伸手，大人沒再說什麼。

水一直流。

紀念池旁邊的水聲很大。站久了，其他聲音反而小了。

我想起那個從八十樓走下來的朋友。

這麼多年，我居然還記得她祖母家的番茄。

池邊有一棵樹，不知道是什麼樹。葉子很綠，陽光從葉子中間落下來，在地上變成一小塊、一小塊。

有人坐在樹下休息，有人在吃三明治，一隻鳥在桌子下面撿碎食。

我看了一會兒鳥，看牠找到一小塊麵包，叼走了。

我忽然想起祖父。

不是他的葬禮、不是醫院，也不是他去世的消息。

我想起小時候吃飯，他坐在桌子旁邊。桌上有幾盤菜，什麼菜我忘了。

我記得他吃飯很慢。這可能也是我記錯了。

我沒有辦法問他。

如果祖父沒有在那幾天過世，我九月十一日應該在紐約。（二）