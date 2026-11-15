為了告別的聚會（一六）

AI摘要 文章摘要整理： 故事描寫兄弟姊妹因母親遺產與照護責任反目，衛東以恐懼、焦慮自述內心，最終仍把占有全部財產視為正當。

我知道你想證明給他們看。只是已經晚了，沒必要了。孟衛東說。

我說你要想一想。大姊回來一次不容易。哥也不容易，孟露沒了。

就在這裡，衛東說。眼前是一條馬路，地磚是五彩的。開發區是一個新建築群，有歐洲建築風格。兩個衣著時髦的年輕人走過去，沒戴圍巾也沒戴帽子，男孩摟著女孩的頭，他們輕飄飄地走著，腳好像不著地。

我就是在這裡見到孟露最後一面。那天他請客，一頓飯花了六千多。沒有什麼可惜的，自作孽不可活。

他開始說他的憂鬱症 、他的焦慮、他的恐懼。在母親去世的那些天，他害怕辦得不周全、害怕有什麼事情發生。他說他恐懼我們回來。

他舉起一本紅色封皮的書，上面寫著兩個字：恐懼。我想他應該恐懼嗎？他不是非常憤怒嗎？他得到了一切，他為了什麼恐懼呢？他戰勝了其他兄弟姊妹，得到了百分百的遺產。他為自己獲得財產，找到了最好的理由和藉口。他為什麼恐懼？哥說他為了錢，什麼都不認了。

在母親的最後一年，哥對我說：不要告訴他我的新地址。我只想過清淨日子，他說。那時候他病剛好，形銷骨立。

他說他的身體就是讓孟衛東氣的。他退休 後，孟衛東總拉著他看護母親。但是他不想，他認為誰拿了母親的錢，誰就盡孝。

誰拿錢誰盡孝。他盡孝了，他也得到了，沒什麼好抱怨的。

但母親還在，她九十二歲。

我看到衛東的憂鬱和恐懼，我想他大概應該恐懼吧。在這個世界上，已經沒有人可能出手幫助他。在他說明了他占有全部財產的理由之後，我已經明白了他的內心。既然他認為錢比一切都重要，我沒有話說。（一六）