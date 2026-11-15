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艱難的告別（四）

鶴望藍
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文章摘要整理：

明玦為處理繼承文件在櫃檯苦等兩小時，雖備齊公證與親屬證明，最後仍因遺囑序號錯誤被查出問題。

明玦坐在等候區的椅子上，饒有興趣地觀察起周邊的人。看到一個櫃檯前趴著一堆人，猜是所有相關的人員都到場了。虧得這裡的辦事櫃檯都是又寬又大，才容得下這十幾號人。

明玦姊姊就是為了避免這種缺一個人都辦不成事的情形，早就寫好了放棄繼承公證，讓明玦全權代表。明玦緊揣著所有文件，再次細想，有了母親那份親屬關係證明，再也想不出還有什麼需要補充的。她可不希望跟她的朋友一樣，在這裡往返多次。遞交了無數次資料都被挑出錯漏，一次次地被駁回、一次次地完善。

明玦開始肚子餓了，想起中午沒吃午餐。沒料到一等就等了兩個小時，總算輪到她。櫃檯看見她的現場號，好心告訴她，下次可以預約，不用現場等。明玦表明自己沒有中國身分證，官方預約小程序使用不了。

「你用別人的身分證也可以預約的。只需要個預約號，就不用等這麼久。」

「哦，是嗎？朋友的身分證也可以預約。」明玦記在心裡。

對方是一位穿制服的女辦事員。她逐字逐句核對著明玦遞上的資料，一切似乎都很順利。當看到明玦姊姊那份放棄繼承的海牙公證，看得非常認真。明玦搞不清楚，這些文件都是公證認證的，還能怎麼吹毛求疵呢？

然而卻聽見說：「這裡的遺囑序號對不上。」

原來他們一遍又一遍地查對，就是查這些相關文件的編號。明玦趕緊湊上去查看，真是錯了。也怪姊姊大意，做公證時沒檢查出來。自己也是疏忽，就沒想過這些編號照抄都可以抄錯的。中國的公務員就是厲害，為了防止公文造假，都練成了火眼金睛。（四）

精華 FAQ

  • 因為現場辦理的人很多，櫃檯又要逐份核對所有相關文件與人員，明玦只能排隊等候，最後整整等了2個小時才輪到她處理。

  • 辦事員表示只要有預約號就能省下現場排隊時間，甚至可用別人的身分證先預約；但明玦因沒有中國身分證，官方小程序無法直接使用。

  • 雖然文件看似都已公證認證，但辦事員發現遺囑序號對不上，代表相關編號有誤；這種細節錯漏讓申請無法順利通過。

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