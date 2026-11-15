天窗（七）
爺爺帶回玻璃並宣布在屋頂開天窗的計畫，讓全家對改善昏暗生活充滿期待；施工時屋頂瓦片震動驚人，孩子則在穀倉裡翻看小人書，感受文字的神秘。
AI摘要
文章摘要整理：
爺爺帶回玻璃並宣布在屋頂開天窗的計畫，讓全家對改善昏暗生活充滿期待；施工時屋頂瓦片震動驚人，孩子則在穀倉裡翻看小人書，感受文字的神秘。
那天，我回到家，奶奶還在午睡。墨綠色的漁網張開網眼，一點點捕捉著無處不在的光線。我忽然覺得，這屋子沒以前那麼暗了。
6
一天中午，爺爺從集市回來，懷裡抱著一落玻璃。它被舊報紙包著，邊角映著模糊的天光，亮晶晶的，很像凝固的水。
爺爺將玻璃靠在牆角，又用舊衣服裹住，還警告我千萬別碰到。
到了晚上，一家子圍坐在昏暗的燈下，爺爺用筷子敲了敲碗沿，宣布他的「改造計畫」。他要在屋頂開一扇窗，讓玻璃把雨水和風擋在外面，只放陽光進來。
到時候，白天再也不用開燈了。
到時候，走路也不會撞著桌角了。
到時候，滿屋子都是亮堂的，可以看見灰塵跳舞了……
我看著奶奶，奶奶也看著我。我們不敢相信這是真的。很快，那絲疑慮被抹得一乾二淨。因為，我們聽見一個聲音，那個聲音在說「天窗」。這個開在高處的窗戶，就叫「天窗」。很快，我們全家就會擁有一扇名副其實的「天窗」。
我和奶奶閉著眼睛，想像天窗的樣子。
一束光線正艱難地透過空氣、瓦片、椽木，急於找尋落腳點。它落在我的眼皮上。一睜開眼睛，就被我看見了。
爺爺爬上梯子，站到屋頂上。他變得很高，比樹木、房子都高。他自言自語，聲音被風吹得忽遠忽近。我的耳邊不時傳來瓦片震落的聲響，脆生生的，像摔碎的碗。我們東張西望，生怕它掉在鍋子裡、床鋪上，或砸在腦門上。
謝天謝地，這樣的事情並沒有發生。
我在穀倉裡找到小人書，一頁頁翻看著。那些字，我一個也不認識，一個也不會寫。可它們像是活的，在紙上游來游去，隨意排列組合。（七）
爺爺從集市抱回一落玻璃，外面包著舊報紙，準備用它在屋頂開一扇天窗，讓陽光進屋、擋住雨水和風，改善家裡長期昏暗的生活環境。 起初奶奶和孩子都不敢相信，但聽到爺爺把新窗叫作天窗後，大家開始想像未來屋內更明亮、走路不再撞桌角，連灰塵在光裡跳舞都看得見。 爺爺爬上梯子在屋頂忙碌，瓦片不時震落，聲音像碎碗一樣令人緊張，大家擔心砸到人或物，但幸好沒有發生意外，工程順利推進。
精華 FAQ
爺爺從集市抱回一落玻璃，外面包著舊報紙，準備用它在屋頂開一扇天窗，讓陽光進屋、擋住雨水和風，改善家裡長期昏暗的生活環境。
起初奶奶和孩子都不敢相信，但聽到爺爺把新窗叫作天窗後，大家開始想像未來屋內更明亮、走路不再撞桌角，連灰塵在光裡跳舞都看得見。
爺爺爬上梯子在屋頂忙碌，瓦片不時震落，聲音像碎碗一樣令人緊張，大家擔心砸到人或物，但幸好沒有發生意外，工程順利推進。
上一則
台灣19歲新銳指揮家鄭勝豪 獲首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽首獎
下一則