AI摘要 文章摘要整理： 爺爺帶回玻璃並宣布在屋頂開天窗的計畫，讓全家對改善昏暗生活充滿期待；施工時屋頂瓦片震動驚人，孩子則在穀倉裡翻看小人書，感受文字的神秘。

那天，我回到家，奶奶還在午睡。墨綠色的漁網張開網眼，一點點捕捉著無處不在的光線。我忽然覺得，這屋子沒以前那麼暗了。

6

一天中午，爺爺從集市回來，懷裡抱著一落玻璃。它被舊報紙包著，邊角映著模糊的天光，亮晶晶的，很像凝固的水。

爺爺將玻璃靠在牆角，又用舊衣服裹住，還警告我千萬別碰到。

到了晚上，一家子圍坐在昏暗的燈下，爺爺用筷子敲了敲碗沿，宣布他的「改造計畫」。他要在屋頂開一扇窗，讓玻璃把雨水和風擋在外面，只放陽光進來。

到時候，白天再也不用開燈了。

到時候，走路也不會撞著桌角了。

到時候，滿屋子都是亮堂的，可以看見灰塵跳舞了……

我看著奶奶，奶奶也看著我。我們不敢相信這是真的。很快，那絲疑慮被抹得一乾二淨。因為，我們聽見一個聲音，那個聲音在說「天窗」。這個開在高處的窗戶，就叫「天窗」。很快，我們全家就會擁有一扇名副其實的「天窗」。

我和奶奶閉著眼睛，想像天窗的樣子。

一束光線正艱難地透過空氣、瓦片、椽木，急於找尋落腳點。它落在我的眼皮上。一睜開眼睛，就被我看見了。

爺爺爬上梯子，站到屋頂上。他變得很高，比樹木、房子都高。他自言自語，聲音被風吹得忽遠忽近。我的耳邊不時傳來瓦片震落的聲響，脆生生的，像摔碎的碗。我們東張西望，生怕它掉在鍋子裡、床鋪上，或砸在腦門上。

謝天謝地，這樣的事情並沒有發生。

我在穀倉裡找到小人書，一頁頁翻看著。那些字，我一個也不認識，一個也不會寫。可它們像是活的，在紙上游來游去，隨意排列組合。（七）