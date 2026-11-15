圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 作者以第一人稱回憶9月11日在台北看見世貿中心遇襲的畫面，穿插自己與紐約、雙子塔及朋友的記憶，呈現災難的震驚與人生無常。

那年九月，我在台北姑姑家看電視。

幾天前我還在紐約，由於祖父過世，接到家裡的電話，我立刻買了機票 回來。

祖父走了，我回來看他。聽起來有點奇怪，不過大家都是這麼說的。

那天晚上，姑姑家有好幾個人。誰坐在哪裡，我現在記不得了。吃過什麼、說過什麼，也記不得。電視一直開著，大概沒有人認真在看。

突然，畫面變了。一棟樓在冒煙。

我起先以為新聞播完了，開始播電影。或者有人不小心換了台。

看了一會兒，才發現右下角還是新聞台的標誌。

「喂！你看！世貿中心燒起來了。」有人說。

好像是姑姑，她從廚房走出來，手裡還在擦碗，聲音一點都不激動。

沒有人回答。好像還有人在嗑瓜子。

畫面一直重複。飛機、大樓、煙、火。電視台大概也不知道還能播什麼，只好一遍一遍地播。

第二架飛機撞上去的時候，我還是覺得像電影。

電影裡的東西都很會爆炸。汽車會爆炸、房子會爆炸，飛機撞上大樓當然更要爆炸。不爆炸就不像電影了。

但這不是電影。

雖然如此，我還是不太相信。也不知道是不相信新聞，還是不相信這裡不是夢境。

我看著那兩棟樓，突然想起幾年前，我去其中一棟的八十六樓面試。

是哪一棟我不記得了，反正工作沒找到。

那天我穿得很正式，搭電梯上八十六樓。電梯很快，耳朵不舒服。不舒服，就不太想去那裡上班了。

到了以後，我走進一間辦公室，見了一些人、回答了一些問題。

具體說了什麼，也不記得了。大概都是面試會問的問題。

「你為什麼想來這裡？你以前做過什麼？你以後想做什麼？如果讓你做什麼 、什麼，你可以勝任嗎？」

我離開的時候，就覺得他們不會雇用我。

他們果然沒有雇用我。我並不失望，想到不必天天坐那個電梯上班，甚至還有點慶幸。

後來我找到一個完全不一樣的工作，在一棟矮矮的樓的六樓。離世貿中心很遠。

我坐在台北姑姑家的電視前，看著那棟樓冒煙，才又想起那份沒有得到的工作。

樓沒了，不覺得可惜。但是飛機撞過去，很恐怖，人死了，很悲慘。

我什麼也沒說。最主要的反應大概是「人類真是莫名其妙」。

我去過雙子塔不只一次。

有一次，一個朋友要讓我過目一下她的新男友，順便約我去觀景台。

那是一個很晴朗的晚上。我記得他們兩個人的臉，看起來很高興，很滿足。

至於我們說了什麼，我一句也想不起來。只記得那個男生說他小時候彈鋼琴，被同學們笑說那是女孩子幹的事情。

其他的可能都是上學、工作、房租、老闆、同事，接下來去哪裡，以後做什麼、住哪裡。

具體的我都忘了。

我們站在很高的地方看紐約，窗外全是燈。道路有燈。橋上有燈。窗戶有燈。汽車也有燈。

遠處的東西小得像玩具，可是又看得很清楚。那天晚上城市離我們很遠，也很近。

我模糊記得那裡好像有餐廳，但不記得我們有沒有在上面吃飯。

只記得她和男友的臉。兩個很和善的面孔。

我也記得，望著滿地的燈光，和望著滿天的星星，好像沒有什麼區別。

我覺得每個角落都有一個家，也覺得沒有什麼地方能被圈起來叫做家，家好像比任何圈圈都大。

回到電視。第一棟樓倒下來了。

姑姑家突然很安靜。

那麼大的一棟樓，倒下來也不需要很久。

煙塵一下子湧出去，把下面的街道吞掉。

鏡頭換了地方，又換回來，剛才還在的東西不在了。

過了一會兒，另一棟也倒了。

新聞主播一直說話，姑姑家也開始有人說話。

我一句都不記得。

後來我聽說，有個朋友那天本來應該去雙子塔上班。她在世界貿易中心工作，可是那天休假不在。

那不是她原先申請的休假日期。不知道什麼原因，最後批下來的是九月十一日。

很多年以後，我才發現我已經想不起她的名字。

我不知道她現在住在哪裡，後來做了什麼工作。

只記得那天她休假，去了別處。後來回到紐約，辦公室已經沒了，但工作還在。

另一個朋友，飛機撞上大樓的時候，她正在裡面上班。

大家從八十樓往下走，走樓梯。我連想像那個場景都覺得累。

後來她跟我說起逃離大樓的經歷。

她說，從那以後，看到有人吵架，就覺得無謂。

為什麼要為這些事情生氣？別人說什麼、做什麼、爭什麼，她都覺得沒有那麼重要。

說著、說著，她講到了希臘，她的祖母家，和祖母種的番茄。

番茄很紅、很新鮮，有番茄真正的味道。

她說的時候，我好像可以看見陽光和院子、綠色的葉子和紅色的番茄。

我沒有去過她祖母家，但是我覺得嘗到了那些番茄。

我試著從台北打電話回紐約的公司。

電話很難打通，差不多過了半天，終於有人接電話。

是辦公室裡的一個同事。

「大家都好嗎？」

「都好。」

就這樣。

他告訴我，很多人走路回家。地鐵停了、公車不通，橋和道路也有很多地方不能走。但是同事們都走回家了。走了幾個小時，但是都安全回家了。（一）