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為了告別的聚會（一五）

恩迪
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以孟小晚回憶母親晚年與家人互動為主，透過孟衛東照護失能母親的細節，呈現親情、羞恥與責任交織的沉重處境。

她想起孟衛東說，保母不願意幹，母親的下體都是他來洗。第一次實在下不了手，但是不能看媽難受，只好做了。

閉上眼睛就做了。自己的媽，也不是別人。他說。

孟小晚說

我和孟衛東坐在車上，很冷，非常冷。這麼冷的故鄉是我不願意回來的，孟麗娜也不願意回來，她住在溫暖的地方，很多年沒有冬天回來了，還是母親八十大壽時回來的，那一年我沒有回來。

那時候母親還什麼都明白，還會算帳，孟衛東還沒有離婚。那次他們也不愉快，因為孟衛東拿走了禮金。孟麗娜跟媽說，媽沒有說話。媽九十大壽時，我在家，她已經失憶。她剛剛手術不久，髖關節，人生最後一跌。那天我們買了鮮花、蛋糕，做了好幾個菜，但她拒絕和我們照相。

她閉上眼睛，臉上是很不耐煩的表情。如果離得太近，她就用手去攔住你。媽晚年的時候，拒絕和我們有肢體的交流，除了扶她上廁所、餵她吃飯這些常規的行動，她拒絕那些充滿溫情的接觸。她對溫情持排斥態度。

我們坐在車裡，很冷，非常冷。我的大衣和鞋很快就被冷空氣打透了。我穿得很少，還是知更給我了一雙厚棉靴。我有點哆嗦。昨天晚上我看到了孟衛東漲紅的臉，看到晚上他在房間裡抽菸，噴雲吐霧。那房間裡躁動不安，空氣中擦出火花。我知道很快，所有一切都將失控。

我以為自己還能做點什麼，我講了很多大道理，這些大道理被孟衛東駁回了。我的道理成為一種理想主義的笑話，為他的朋友和他的觀念嗤之以鼻。我想我真不是一個好角色。父親在世時我是女兒奴，到了孟衛東時代，我依然是女兒奴。

我可以把我那份給你。我說，他們的就給他們吧。（一五）

精華 FAQ

  • 他說保母不願意做，母親的下體只能由他來清洗；起初他也下不了手，但因不忍母親受苦，最後閉著眼睛完成，認為那是自己的母親。

  • 母親晚年已經失憶，髖關節手術後行動更不便，平時拒絕合照，也排斥溫情的肢體接觸；除了扶她上廁所、餵飯等必要照護外，幾乎不接受親密互動。

  • 因為寒冷車內的氣氛、孟衛東抽菸漲紅的臉，以及孟小晚講道理卻被駁回，都預示衝突升高；她也意識到自己無力改變局面，只能面對失控前的沉重現實。

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