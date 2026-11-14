天窗（六）
敘事者在陌生母女家中感到不安，拒絕了女人贈書，卻因女孩與屋內氣氛而陷入更深的疑惑與戒備。
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敘事者在陌生母女家中感到不安，拒絕了女人贈書，卻因女孩與屋內氣氛而陷入更深的疑惑與戒備。
我很想掉頭就跑。這時，女人站起身，拍了拍我的手背，將我帶到書架前。我渾身戰慄著，不知道該把手放在哪裡。她從書架上取下一本書，擦了擦封面，遞給我。
一個與燈有關的故事，送給你吧。
我不要你的書。這個突如其來的聲音好像來自別人的身體，連我自己也嚇了一跳。
女人尷尬地看著我。
我抿著嘴唇，心裡對拒絕別人的效果感到滿意：就應該這麼做。
這時，裡屋傳來女孩的聲音，一開始，我還以為是貓在叫。女人看了我一眼，把書放在旁邊的桌子上，匆匆趕了過去。此刻，我離那本書更近了，我的指尖幾乎要觸到封面上。上面畫著一盞燈，很像奶奶床前的美孚燈。不過，美孚燈發出的不是藍光，而是暗淡的光。這書講的是個什麼故事？我只聽爺爺講過故事，什麼石頭變金子、一根木棒變出美味佳肴，這類故事聽多了，連我自己也能編。
她們手牽著手，過來了。那女孩仰著臉，霧濛濛的眼睛朝著母親呼吸的方向，露出髮叢的耳朵則時刻留意著屋子裡的動靜。不愧是母女，她們步調一致，神情動作充滿默契，一個像是另一個的分身。
我在心裡說，這個女人不是我的媽媽，她是別人的。我應該馬上離開這裡。我的腿腳卻不配合我，仍然站在那裡。女孩走到我面前，紅撲撲的臉蛋，半邊臉上的篾席印子還沒完全褪去。她微微側著頭，時刻準備著聆聽什麼。我抬起頭，微笑地看著她，她只微微張了張嘴。
媽媽，家裡來客人了嗎？
女人看著我，是想讓我出聲，還是別出聲？我猜不出。
媽媽，你聽見我說話了嗎？
乖，家裡來了一個姊姊，我去拿餅乾給你們吃……（六）
他從進門起就想掉頭逃走，整個人緊張到發抖，連手都不知道該放哪裡，顯示他對這個陌生環境充滿戒備與不安。 女人從書架取下一本與燈有關的故事書送他，封面畫著一盞燈，讓他聯想到奶奶床前的美孚燈，也勾起他對故事與童年記憶的思緒。 女孩雖然看不見，卻能朝著母親的呼吸方向聆聽；母女兩人牽手進出、步調一致，默契極高，彷彿彼此是對方的分身。
精華 FAQ
他從進門起就想掉頭逃走，整個人緊張到發抖，連手都不知道該放哪裡，顯示他對這個陌生環境充滿戒備與不安。
女人從書架取下一本與燈有關的故事書送他，封面畫著一盞燈，讓他聯想到奶奶床前的美孚燈，也勾起他對故事與童年記憶的思緒。
女孩雖然看不見，卻能朝著母親的呼吸方向聆聽；母女兩人牽手進出、步調一致，默契極高，彷彿彼此是對方的分身。
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