AI摘要 文章摘要整理： 敘事者在陌生母女家中感到不安，拒絕了女人贈書，卻因女孩與屋內氣氛而陷入更深的疑惑與戒備。

我很想掉頭就跑。這時，女人站起身，拍了拍我的手背，將我帶到書架前。我渾身戰慄著，不知道該把手放在哪裡。她從書架上取下一本書，擦了擦封面，遞給我。

一個與燈有關的故事，送給你吧。

我不要你的書。這個突如其來的聲音好像來自別人的身體，連我自己也嚇了一跳。

女人尷尬地看著我。

我抿著嘴唇，心裡對拒絕別人的效果感到滿意：就應該這麼做。

這時，裡屋傳來女孩的聲音，一開始，我還以為是貓在叫。女人看了我一眼，把書放在旁邊的桌子上，匆匆趕了過去。此刻，我離那本書更近了，我的指尖幾乎要觸到封面上。上面畫著一盞燈，很像奶奶床前的美孚燈。不過，美孚燈發出的不是藍光，而是暗淡的光。這書講的是個什麼故事？我只聽爺爺講過故事，什麼石頭變金子、一根木棒變出美味佳肴，這類故事聽多了，連我自己也能編。

她們手牽著手，過來了。那女孩仰著臉，霧濛濛的眼睛朝著母親呼吸的方向，露出髮叢的耳朵則時刻留意著屋子裡的動靜。不愧是母女，她們步調一致，神情動作充滿默契，一個像是另一個的分身。

我在心裡說，這個女人不是我的媽媽，她是別人的。我應該馬上離開這裡。我的腿腳卻不配合我，仍然站在那裡。女孩走到我面前，紅撲撲的臉蛋，半邊臉上的篾席印子還沒完全褪去。她微微側著頭，時刻準備著聆聽什麼。我抬起頭，微笑地看著她，她只微微張了張嘴。

媽媽，家裡來客人了嗎？

女人看著我，是想讓我出聲，還是別出聲？我猜不出。

媽媽，你聽見我說話了嗎？

乖，家裡來了一個姊姊，我去拿餅乾給你們吃……（六）