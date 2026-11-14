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雪中走來的女子（全文完）

西子
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以友人重逢為線索，描寫雪在感情與人生中找到不黏連、不占有的相處距離，並於多年後以近況與家人成就，留下溫暖收束。

「嗯，覺悟比你高，也比我高。」我苦笑著點點頭，「那他多久過來一趟，還是說你要搬過去了？」

「我們沒打算搬到一起住。」她笑著拍拍我的肩，看到我睜大的眼睛，「我們倆都覺得現在這種狀態挺好，彼此理解，偶爾聚聚，想了就打電話或視頻，平時有各自的生活。」

我歪頭想了想，「這算靈魂伴侶，還是所謂柏拉圖式的愛情？」我還是有點不解。

她抿嘴聳肩，「算兩人都認可、都覺得舒服的方式吧。」

我也聳聳肩，心裡暗笑，能選擇這樣的男友，只有她，這也是雪的風格。

我想，她終於找到了一片不黏連、不占有，不必融化、不必覆蓋他人的雪原。那是一種雪後才懂的距離。

一別多年，大家都忙，都有了新的日子和圈子，漸漸失聯。這次雪通過朋友找到了我。

知道是她，我立即起身想微信視頻她。雪卻不同意，她說想把這份驚喜留到見面的那一刻。

她告訴我：她依舊在忙，依然在那個大學城生活著，送走了父親，陪伴著母親。兒子有了美滿家庭；她弟弟成了美國一所著名大學的副校長，她妹妹的生意也穩步發展。

以前我屢次勸她寫些什麼，記錄一代人的歷程。或許是過去的日子太傷痛，她始終下不了筆。電話裡，她高興地告訴我：她媽媽出了一本詩集。哇，當過工程師的母親又一次展現了民國教育的底蘊和風采。雪自己仍像踩著風火輪似地轉著、忙碌著。

「行了，餘言面敘。待我們見面，看看你還認得出我嗎？」她俏皮地結束了通話。

我關上手機，心裡只剩一個詞：期待。記憶裡那個一身素淨、目光清亮的女人，正緩緩向我走來。我知道，即便歲月再厚，那場名為「雪」的人生，也從未消失。（全文完）

精華 FAQ

  • 她與男友沒有打算同住，而是保持各自生活、彼此理解的關係；平時靠電話或視頻聯繫，偶爾見面，重視自在與距離感。

  • 主角認為這種關係像靈魂伴侶或柏拉圖式愛情，但更核心的是雙方都認可、都舒服；在主角眼中，這正是雪一貫的風格。

  • 雪仍住在大學城，持續忙碌生活，也照顧母親、送走父親；兒子家庭美滿，弟弟與妹妹也各有發展，母親還出版了一本詩集。

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