圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 明玦為辦理房產繼承，先到人事處補辦外婆去世證明，歷經檔案查找與姊姊電話同意，終於拿到證明後趕往不動產登記中心。

明玦探頭進一個科室，問裡面的年輕人：「我要找人事處，寫親屬證明，是這裡嗎？」

年輕人示意她去走廊盡頭的那個房間。明玦走過去，又重複了一遍剛才的問題。

對方一聽就明白了她的來意。看樣子不只找對了地方，還找到了對的人。眼前的年輕女科員，戴著一副眼鏡，斯斯文文的樣子，是明玦小時候就見慣的大學普通職員的模樣。上來就問姓名和去世年分。

「哦，這麼早去世了，檔案可能都沒電腦化。紙質的檔案可能也被轉移了，不在這裡……」她一邊敲打著鍵盤，一邊自語。

明玦有點緊張，問：「那麼轉移到哪裡？要多久才可以調過來？」

面前的人停止了敲打，說了句「等等」，就走進了旁邊一個沒有標識的房間。不一會，她手裡拿著一疊紙走出來，是裝訂好的一疊紙，說：「找到了，你運氣很好！幸虧還沒有轉移入庫。」

明玦鬆了口氣，看著她在翻閱那疊紙，心中升起了希望。明玦既近視又老花，根本看不清那些紙上密密麻麻的字。母親的檔案也不是她可以隨便看的，只能期望女職員能找到所需的東西。

終於，對方說話了：「你外婆叫崔秀蘭……你外公叫陳新，1943年去世。可是，這裡沒有你外婆的去世時間，只有出生日期。」

「我外婆在我很小的時候就去世了，她是我唯一見過的老人。我雖然年紀小，可還記得。」明玦說。

「你記得沒有用，空口無憑。這裡沒記錄，我們不能出證明的。你看看可不可以找到她的骨灰安放處吧。」

「我外婆的骨灰是撒進大海了。我也是不久前聽表舅提起才知道的。」

「那你還有沒有什麼其他可查的線索？哪怕骨灰盒的照片……」

「我記得很久以前，外婆的骨灰一直放在我阿姨家，可是阿姨也去世了。都是多少年前的事，哪裡還有知情人呀？」

「但是檔案裡只有你外婆住在你們家的記錄，沒有去世的記錄哦。」對方好不通融地說。

那就是沒辦法，還是要自己找證據。明玦急忙打電話給表妹，問她還記不記得外婆骨灰放在她家的事、當年撒海的情形。

表妹年幼，不單沒見過外婆，撒海的事也一無所知。這的確也是明玦父母對待她們兩姊妹的方式，父母總是將凡塵中的俗事，包括生老病死擋在家門之外，給了明玦姊妹一個純粹的沒有紛擾的世界。這份小心的呵護，卻無意中造成了今日的困局。

正在明玦一籌莫展以為證明要泡湯之際，眼鏡科員卻突然開腔了：「哦哦，找到了，這裡有記載你外婆的去世年分，幸虧你媽媽有寫自傳。」

哇，一天都亮了。明玦沒想到這麼順利，傳聞中各種被踢皮球、被刁難的事情，竟然都沒發生。至於母親為什麼會寫自傳、為什麼外婆的死亡日期會在母親的檔案裡，統統都是明玦無暇顧及、無法理解的陳年舊事。能寫出證明才是重點。

「但是，」女科員說，「這裡寫著，你還有個姊姊。你要徵得她同意，才可以給你寫證明。」

又是始料不及。明玦說：「我姊姊在美國，她委託我回來辦事。要怎麼徵得她同意呀？要委託書嗎？」

「你給她打個電話。」

「現在美國可是深夜啊！」明玦說。

對方沒有回話。那就是說，要嘛現在打電話，要嘛就下次再來。

寫個證明都一驚一乍的。每次都是看似離目標就差一點點，就毫無意外地出了意外。明玦可不願夜長夢多，只有立即撥打姊姊的電話。儘管夜深了，姊姊還是很快接起了電話，跟科員在電話上確認她同意明玦寫這份證明。

總算是有驚無險地拿著親屬關係證明出來。回想這一上午，明玦禁不住暗自慶幸，自己可是太幸運了。比起朋友那些耗時一年的拉鋸戰，實在是毫無埋怨之理。明玦不敢耽誤，在公交站附近買了兩個茶葉蛋，就直奔不動產登記中心。不知道前面還有什麼意想不到的難題在等著她呢！

上一次諮詢，被告知辦理房產繼承是要回到房產所在轄區的那一個不動產登記中心辦理。現在是中午時間，明玦在兩點之前就趕到了，竟忘了政府部門是有午休時間的。還好，門口拿號的櫃檯有人值班，問明沒有預約，就給了明玦一個現場的號。

很快就兩點半上班時間，陸續有人走進大廳。大廳正中央紅色標語不大，但是非常醒目：「如實填報，杜絕欺詐」。（三）