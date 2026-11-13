為了告別的聚會（一四）

AI摘要 文章摘要整理： 這段文字描寫母女在喪母後因照護責任與情感裂痕激烈衝突，彼此以「不認識」否定對方，最後在沉默、哭泣與失眠中結束。

我用一種完全不情願的陌生語氣，說我錯了：姊，我道歉。

她側身向外，僵硬的曲線，她的身體是直線型的。後來她開始說話，她說：我不懂你，我不知道你是什麼人，我不認識你。我於是想起，父親把杜仲給他買的酒摔到地上，對杜仲說：我不認識你。我今天還能聞到那酒的香氣。

孟麗娜不認識我，她從內心否定我的存在，我的意識和知覺的存在。她否定的是內在的我，而不是外在的我。如果說孟廣林只是用這句話否定他與杜仲的社會性關係，孟麗娜對我的否定中，充滿了一種內在精神的質疑。這種質疑是基於多年以來的親密關係的崩潰，是對我人性的質疑。

你不是說你心裡有媽媽？當我說媽從七樓走下去，你說那不是也下去了嗎？你心裡有媽媽？

我深呼了一口氣。他們搬家，那邊是七樓，孟凡杰說媽自己走下來的。我說他怎麼知道，他已經好幾年不來看媽了。

不是不來看媽，是因為不想看到孟衛東。孟麗娜說，他們跟保母有微信 ，保母說的。

我是心疼我的媽，怎麼從七樓下來的。她捂著臉哭起來。

你說我不會照顧媽，我想的都是大事。我給媽錄歌曲，想讓媽慢一點失憶。我趕回來，給媽安排最好的手術。

如果不是媽去世，我再也不想給你打電話。我早就想好了，到哈爾濱，我最後見你一面。

我無語，我不說話。

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我們是說了一些話，說些自己想說的話。不想跟你說，因為你根本不理解。

孟麗娜背過身去。她整晚都沒有再轉過身。

小晚沒有躺下，她坐在床上，暗黑的光、模糊的光、旋轉的光，她坐了一夜。她大腦麻木，不知道自己在想什麼，也不知道如何判斷。（一四）