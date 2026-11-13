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中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

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為了告別的聚會（一四）

恩迪
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AI摘要

文章摘要整理：

這段文字描寫母女在喪母後因照護責任與情感裂痕激烈衝突，彼此以「不認識」否定對方，最後在沉默、哭泣與失眠中結束。

我用一種完全不情願的陌生語氣，說我錯了：姊，我道歉。

她側身向外，僵硬的曲線，她的身體是直線型的。後來她開始說話，她說：我不懂你，我不知道你是什麼人，我不認識你。我於是想起，父親把杜仲給他買的酒摔到地上，對杜仲說：我不認識你。我今天還能聞到那酒的香氣。

孟麗娜不認識我，她從內心否定我的存在，我的意識和知覺的存在。她否定的是內在的我，而不是外在的我。如果說孟廣林只是用這句話否定他與杜仲的社會性關係，孟麗娜對我的否定中，充滿了一種內在精神的質疑。這種質疑是基於多年以來的親密關係的崩潰，是對我人性的質疑。

你不是說你心裡有媽媽？當我說媽從七樓走下去，你說那不是也下去了嗎？你心裡有媽媽？

我深呼了一口氣。他們搬家，那邊是七樓，孟凡杰說媽自己走下來的。我說他怎麼知道，他已經好幾年不來看媽了。

不是不來看媽，是因為不想看到孟衛東。孟麗娜說，他們跟保母有微信，保母說的。

我是心疼我的媽，怎麼從七樓下來的。她捂著臉哭起來。

你說我不會照顧媽，我想的都是大事。我給媽錄歌曲，想讓媽慢一點失憶。我趕回來，給媽安排最好的手術。

如果不是媽去世，我再也不想給你打電話。我早就想好了，到哈爾濱，我最後見你一面。

我無語，我不說話。

我們是說了一些話，說些自己想說的話。不想跟你說，因為你根本不理解。

孟麗娜背過身去。她整晚都沒有再轉過身。

小晚沒有躺下，她坐在床上，暗黑的光、模糊的光、旋轉的光，她坐了一夜。她大腦麻木，不知道自己在想什麼，也不知道如何判斷。（一四）

精華 FAQ

  • 衝突表面上是照顧母親的責任歸屬，實際上是多年親密關係崩潰後的互相否定。孟麗娜質疑對方不懂照顧母親，作者則認為自己已盡力，雙方因此爆發情緒對立。

  • 因為它不只是否定社會關係，更像是否定一個人的內在存在與人格。文中將此與父親對杜仲說「我不認識你」對照，凸顯這句話帶有深刻的情感斷裂與精神傷害。

  • 最後雙方不再溝通，孟麗娜背過身去，小晚整夜坐著未睡，呈現一種冷卻後的沉默與麻木。這種收束反映出喪親後的悲傷、無力感，以及關係無法修復的沉重。

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