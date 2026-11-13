AI摘要 文章摘要整理： 敘事者循著貓的蹤跡闖入鄰居家，見到神祕的女子與滿屋書籍，並鼓起勇氣請她教自己認字，卻在若即若離的態度中感到難以接近。

貓與我對視的剎那，沒來由地心頭一顫。

沿著貓逃走的路線，我來到隔壁家院門外。木門虛掩著，輕輕一推便開了。我走了進去，院子比我站在牆頭上看見的還要大，認不出名字的花花草草浮在半空，好似有火焰在燒。

房間裡，女人坐在椅子上，一本打開的書放在她的膝上。這屋裡果然有一個書架，靠牆擺放著，比我想像的略小一些。書脊豎立著，牢牢地焊在一起，沒有一點空隙。我很想走過去抽出其中一本，看看會發生什麼。

眼前的女人和河埠頭遇見的那個，似乎不是同一個人。

她捧書的模樣，讓我想起畫片上的人物。生活中，我從沒見過這樣的人。她很像老師，難道她在哪個學校裡教書？可她從來不去學校，一天到晚都在家，陪著那個女孩。剛才進門時，我沒在花壇前看見萱萱，大概在房間裡午睡吧。

你能不能教我認字啊？我鼓足勇氣走到女人面前，這是我來這屋裡的唯一目的。

女人四處張望著，沒吭聲，好像怕被人聽到我們的談話。

我常常在大人臉上見到這種表情。他們會告訴你一些事情，但不會告訴你全部，似乎做為小孩的我們不配知道所有事。

你怕爺爺、奶奶不同意嗎？他們不會知道的。我保證，絕不讓他們知道。我可以偷偷過來，等他們睡著了再過來。你教我認字吧，我想認報紙上的字。

女人微笑地看著我，好像在鼓勵我繼續說下去，也有可能是一種拒絕的信號。我有些搞不清楚。

這屋裡那麼亮堂，窗戶很大，桌子椅凳乾乾淨淨的，還有那麼多書，可它們與我無關。我看著書架，好似看到一個不可接近的目標，這比一間黑屋子更讓人難以忍受。（五）