雪中走來的女子（一一）

AI摘要 文章摘要整理： 雪分享她伴侶的生活方式：身為大學教授與系主任，卻不買豪宅和車，常搭公共交通、只逛書店，並在節日時慷慨捐款做慈善。

她想了想，慢慢說：「是個大學老師。」停頓了一下，接著說：「應該說是教授，一個系的系主任。」

我欣喜地提高聲調：「噢，你們一個是曾經的大學老師，一個是現在的大學老師，一定有共同語言吧。」我又笑著調侃：「不過，美國人喜歡享受，他住的是郊外的超豪華私人住宅？起碼也得是百萬豪宅吧。」

雪笑著斜睨著我，「錯，比我還不如。」眼神裡帶著一絲得意。

「啥意思？」我一下轉不過彎來，突然覺得，她說的沒那麼簡單。這話裡藏著不一樣的故事。

我頓了一頓，盯著她，「不會是住公寓吧？」

「恭喜你，答對了。」雪笑得更開心了。

「真是這樣？」我愣了一下，「那倒少見。教授、系主任，不住豪宅，住個獨立屋不是小菜一碟？」我沒明白。

她聳聳肩，語氣平淡：「他買得起，但他不買房。他生活條件優渥，卻連車都不買，用公共交通，靠地鐵 和bus。」

「這麼艱苦樸素。真是老話說得好，不是一路人，不進一家門。」我驚訝地笑了笑，「難道他也不逛店、不shopping，跟你一樣？」

她搖頭，微笑著反駁：「錯，他逛店，只逛書店，買了海量的書和古典音樂唱片。」

我點頭表示贊同，「看來你們真是趣味相投、三觀一致。」

「他境界比我高。」雪認真地糾正，看著我不解的目光。「上個聖誕節，你請我去你家聚會我沒去，我是去了他那裡。節前，我倆一起去沃爾瑪shopping。你知道，每年那個時候，店門口都有搖鈴人募捐。他熟門熟路走過去，掏出準備好的四張還是五張一百大鈔遞了過去。

「當時，我眼睛都瞪圓了。你知道，我們為過節在裡面轉半天，也才花了不到一百。換做是我，真捨不得。」（一一）