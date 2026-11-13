圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 明玦本以為憑遺囑與繼承文件即可順利辦妥房產過戶，卻因母親一方的親屬證明不足而受阻，最後只能回到母親原任單位找檔案補件。

明玲、明玦兩姊妹長居國外，耗不起這時間和精力。明玦決定迎難而上，接手房產繼承，不只因為那是父母留在這個世上的念想，還為了不辜負母親的心。

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有了父母親二十多年前寫下的這份遺囑，應該事情就簡單多了。明玦只須表明自己就是遺囑指定的繼承人之一。姊姊明玲為了省去麻煩和枝節，出具一份放棄繼承公證讓明玦帶回來。所以現在從法律意義來講，明玦成了唯一的合法繼承者。

在父親的東西中，明玦找到了被父親細心完整保留的遺囑原件和親屬關係證明。她甚至找到了最原始的出生證，以及父母的結婚證書。這些文件都可以證明明玦是父母遺囑中的女兒，那還有什麼可被質疑的呢？

去不動產登記中心之前，明玦實在想不出辦不成繼承的可能性。

可是，接待她的帥哥認真看了遞上來的每一份資料，似乎找不出任何疑問，可就是不輕易承認資料齊全。隨後，他走進裡間，跟一位上司模樣的女士商議。

過了好一會，兩人一起走出來。經驗老道的女士再次審視了面前的材料，說：「你父親的材料齊全了，但是你母親去世得早，在《民法典》實施之前。所以需要一份你母親那邊的親屬證明。」

「我有親屬證明呀！我母親有做過一份親屬證明公證書。喏，這份，證明我們的母女關係。」明玦忙找出那份公證遞了過去。

「我看到了。但是不能證明你母親去世時，你母親的父母是否仍在世。如果在世的話，你的外公、外婆也有繼承權。你和你姊姊就不是唯二的繼承人。」

「那我不是有遺囑嗎？遺囑上寫明只有我們兩姊妹是繼承人呀！跟我外公、外婆在不在世無關。」

「你母親去世時，這份遺囑還沒生效。是父母都不在了，遺囑才有效。所以，你母親在房產中佔的那一份額，是有可能被祖父母繼承的。」對方很耐心地解釋。

「啊，中國的法律是這樣解釋的？我根本沒見過外公，外婆也在我很小的時候去世了。我連他們的名字都不知道。要我證明他們早已去世了，從何說起呀？」明玦實在震驚。

「如果你們有骨灰存放證明也可以的，上面有生卒年分。或者你知道埋葬地點，回鄉將墓碑拍照也可以。只須證明他們早於你母親去世，就沒有疑問了。」一旁一直沒說話的帥哥插了一句。

「那也沒有啊！我外婆的骨灰撒海了。那時我在國外，什麼都不知道。我媽媽的也是。只是我爸爸還留著媽媽的死亡證明。」明玦被說得更加理不清頭緒。

「那就叫街道，或者所屬單位寫證明啦。哪怕一個公社的鄉長，只要肯寫個公文蓋個章，我們也認。」

商討的結果，是去母親退休前的單位找檔案，或許有外公、外婆的信息。

出於謹慎，臨走時明玦還是多問了一句：「你們有沒有這種公文的範文，我可以參考一下？」

「喏，你父親這裡就有，就這張就夠了，其他的都不必了。」對方從文件裡抽出一張紙，指給明玦看。

沒想到父母生前做好的一大堆子女關係證明，都不及這張薄薄的紙有用。

明玦看清這張列有祖孫三代的親屬關係證明，日期竟是母親去世的那一年。從月分判斷，應該是母親去世之後。明玦怎麼都沒想到，不食人間煙火的書呆子父親竟會在二十多年前，就知道要寫這樣一份公函。

她可以想像，遺囑是久病的母親拉著父親去做的公證，為了保護女兒們日後的利益，那是母親的英明。可是不諳世事的父親，還懂得在母親去世之後，把一整套證明做好，包括這張關鍵的親屬證明，真是出乎意料之外。反觀一世精明的母親，千算萬算竟沒有料到，還差了一份親屬證明。

冥冥中，父母早為女兒鋪好了道路啊！明玦不禁心生感激，更加不敢辜負。再難、再繁瑣，也絕不能輕言放棄。

幸虧明玦父母都是從大單位退休的。母親生前的工作在一所歷史悠久的大學，沒有改組，也沒有消失，還是可以去碰碰運氣。

掐準了機關單位的上班時間，明玦一路打聽，詢問人事處的辦公室，發覺如今的人事處都更名為「人力資源開發部」。

走進大樓的第三層，就被「人力資源」這四個字轟炸了一番。好多個牌子寫著諸如「人力資源接待處」、「人力資源部會議室」、「人力資源開發」、「人力資源資料室」。每一個中文字明玦都認識，就是感覺遙遠而茫然。（二）