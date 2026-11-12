我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

為了告別的聚會（一三）

恩迪
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

在母親離世後的家中，小晚面對親人間的緊張與分歧，內心再度陷入恐慌，並在回憶與想像中感受母親仍在注視著他們。

我留下也沒用。她說，再說明天燒頭七，東西還沒準備好。你自己也拿不了啊。她對孟凡杰說。

那你就回去吧。小晚說，人各有志，勉強不得。她不知道之後會發生什麼，她感到一種久違的心驚膽戰和恐慌。那是父親時代的後遺症，只是她離開這種恐慌已經十八年了。這種恐慌突然回到她的身上，她手腳發麻、戰慄不已。

別怕。母親好像在她身邊，耳語說。父母有多大脾氣，孩子就要有多大膽。

孟小晚說

衛東站在他臥房門前，用唇語對我說：是不是因為我。我搖搖頭，說不是，是我自己。他說：你別這樣，都是兄弟姊妹。對他的冷靜態度，我感到愕然。這些年，他改變許多。我面對他，顯得非常幼稚。我對那個黑夜有極不舒服的回憶。

孟麗娜躺下，知更、孟凡杰也走了。我關緊門躺下，躺在她身邊。在這個時刻，我好像必須做什麼，道歉、請求原諒，然而我並不知道我做錯了什麼。房間裡很黑，對面的窗台上擺著幾盆綠色植物。母親生前就有的植物。他們搬到這裡不過兩個月，母親的床靠牆，還有一張雙人床。

黑夜無論多麼黑，只要眼睛習慣了，就能看見許多。那些白天的東西，在黑夜都能看見，只是多了一層神祕、一層不甚清晰、一層不真實。我慢慢縮回到小我，渺小的我，我必須按捺一下自我，像一個罪人一樣，承認莫須有的罪名，為了讓她消去心頭之火。我必須這樣做，以免星星之火成燎原之勢。

母親靈魂在上，我堅信。在這間房中，母親的眼睛還看著我們。母親溫柔的眼、悲哀的眼，飄浮在這房間的上方。她不想看到她的孩子們四分五裂，於是我開始說話。（一三）

精華 FAQ

  • 她感到久違的心驚膽戰與恐慌，身體甚至出現手腳發麻、戰慄不已的反應，像是父親時代留下的陰影突然重新回來。

  • 因為家中氣氛緊繃、親人之間似乎存在衝突，她覺得自己必須做點什麼來化解火氣，即使她其實並不清楚自己真正做錯了什麼。

  • 母親不只是逝者，更像是仍在房間上方注視家人的靈魂與良心，提醒孩子不要四分五裂，並支撐小晚開口說話、維持家族凝聚。

上一則

故宮南院漁樂圖特展 品味畫家筆下理想生活

延伸閱讀

為了告別的聚會（二）

為了告別的聚會（二）
為了告別的聚會（一）

為了告別的聚會（一）
為了告別的聚會（三）

為了告別的聚會（三）
為了告別的聚會（四）

為了告別的聚會（四）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

五十肩親歷記

2026-11-07 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料