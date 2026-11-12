為了告別的聚會（一三）

AI摘要 文章摘要整理： 在母親離世後的家中，小晚面對親人間的緊張與分歧，內心再度陷入恐慌，並在回憶與想像中感受母親仍在注視著他們。

我留下也沒用。她說，再說明天燒頭七，東西還沒準備好。你自己也拿不了啊。她對孟凡杰說。

那你就回去吧。小晚說，人各有志，勉強不得。她不知道之後會發生什麼，她感到一種久違的心驚膽戰和恐慌。那是父親時代的後遺症，只是她離開這種恐慌已經十八年了。這種恐慌突然回到她的身上，她手腳發麻、戰慄不已。

別怕。母親好像在她身邊，耳語說。父母有多大脾氣，孩子就要有多大膽。

孟小晚說

衛東站在他臥房門前，用唇語對我說：是不是因為我。我搖搖頭，說不是，是我自己。他說：你別這樣，都是兄弟姊妹。對他的冷靜態度，我感到愕然。這些年，他改變許多。我面對他，顯得非常幼稚。我對那個黑夜有極不舒服的回憶。

孟麗娜躺下，知更、孟凡杰也走了。我關緊門躺下，躺在她身邊。在這個時刻，我好像必須做什麼，道歉、請求原諒，然而我並不知道我做錯了什麼。房間裡很黑，對面的窗台上擺著幾盆綠色植物。母親生前就有的植物。他們搬到這裡不過兩個月，母親的床靠牆，還有一張雙人床。

黑夜無論多麼黑，只要眼睛習慣了，就能看見許多。那些白天的東西，在黑夜都能看見，只是多了一層神祕、一層不甚清晰、一層不真實。我慢慢縮回到小我，渺小的我，我必須按捺一下自我，像一個罪人一樣，承認莫須有的罪名，為了讓她消去心頭之火。我必須這樣做，以免星星之火成燎原之勢。

母親靈魂在上，我堅信。在這間房中，母親的眼睛還看著我們。母親溫柔的眼、悲哀的眼，飄浮在這房間的上方。她不想看到她的孩子們四分五裂，於是我開始說話。（一三）