天窗（四）
河邊洗衣的女人一邊背古詩，一邊與孩子談起住處與萱萱，孩子在好奇、怨懟與失落交織中，感受到彼此家庭的差距。
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河邊洗衣的女人一邊背古詩，一邊與孩子談起住處與萱萱，孩子在好奇、怨懟與失落交織中，感受到彼此家庭的差距。
棗樹下，女人搓著一條紅裙子，泡沫順著指縫往下淌。大石上放著一只洗臉盆，但沒有女孩的身影。不遠處，一群白鵝浮在水面，伸長了脖子，嘎嘎叫喚著。
女人嘴裡念叨著：白毛浮綠水，紅掌撥清波。聲音不響，我卻聽得清清楚楚。
剛才，你在念什麼？我走到她身後，盯著她的後背和衣服看，好像那裡藏著神祕的字句。
一首古詩。怎麼，你也喜歡古詩啊？
我不知道什麼是古詩，但還是點了點頭。
你應該認識很多字吧？我問女人。
她愣了一下，輕聲說：認識一些。
那你為什麼不住到別的地方去？
什麼別的地方？
村裡有那麼多房子，你為什麼要住在我們家前面？
哦，我們喜歡這房子，陽光好、通風。而且，你爺爺、奶奶人很好，很講道理。
我感到好笑，這人說的是反話嗎？如果說在這個村子裡，我們還恨著什麼，便是那間擋了所有光線的房子。我們盼著它快點塌掉，像紙牌一樣倒下，像颱風天裡的樹被連根拔起。可她卻說，我爺爺、奶奶人很好、很講道理。要是他們知道這些，估計會笑瘋了吧？
想到這裡，我忽然又覺得沒那麼好笑了。
那，萱萱……她也會背古詩嘍？我啞著聲問道。萱萱是那個女孩的名字。
女人看著我，你怎麼知道她的名字？
我紅著臉，沒敢說這是我趴在牆壁上偷聽來的。
會，她也會一點的，女人的聲音淹沒在濕衣滴下的水聲裡。
我心裡某個角落像有蟲子在咬。有媽媽教，當然會了，這沒什麼好炫耀的。河的上游有一塊寬敞的大石，陽光穿過樹蔭，輕輕地落在上面，像床。
此刻，我很想去那裡躺一會兒。
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貓從圍牆跳下的午後，爺爺正坐在樹蔭下打盹兒，奶奶在午睡。（四）
她在棗樹下搓洗一條紅裙子，嘴裡還輕聲念著古詩，神情平靜而從容。這顯示她識字、有教養，也與村裡孩子眼中的尋常大人不同。 因為孩子一家一直把那棟擋住光線的房子視為厭惡對象，盼著它倒下；但女人卻稱讚那房子陽光好、通風，還說爺爺奶奶人很好，讓孩子覺得十分刺耳。 孩子立刻想到萱萱有媽媽教、自己卻沒有，心裡像被蟲咬一樣難受，既羨慕又自卑。最後他只想躺到河上游的大石上，暫時逃開這種失落。
精華 FAQ
她在棗樹下搓洗一條紅裙子，嘴裡還輕聲念著古詩，神情平靜而從容。這顯示她識字、有教養，也與村裡孩子眼中的尋常大人不同。
因為孩子一家一直把那棟擋住光線的房子視為厭惡對象，盼著它倒下；但女人卻稱讚那房子陽光好、通風，還說爺爺奶奶人很好，讓孩子覺得十分刺耳。
孩子立刻想到萱萱有媽媽教、自己卻沒有，心裡像被蟲咬一樣難受，既羨慕又自卑。最後他只想躺到河上游的大石上，暫時逃開這種失落。
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