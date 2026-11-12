AI摘要 文章摘要整理： 河邊洗衣的女人一邊背古詩，一邊與孩子談起住處與萱萱，孩子在好奇、怨懟與失落交織中，感受到彼此家庭的差距。

棗樹下，女人搓著一條紅裙子，泡沫順著指縫往下淌。大石上放著一只洗臉盆，但沒有女孩的身影。不遠處，一群白鵝浮在水面，伸長了脖子，嘎嘎叫喚著。

女人嘴裡念叨著：白毛浮綠水，紅掌撥清波。聲音不響，我卻聽得清清楚楚。

剛才，你在念什麼？我走到她身後，盯著她的後背和衣服看，好像那裡藏著神祕的字句。

一首古詩。怎麼，你也喜歡古詩啊？

我不知道什麼是古詩，但還是點了點頭。

你應該認識很多字吧？我問女人。

她愣了一下，輕聲說：認識一些。

那你為什麼不住到別的地方去？

什麼別的地方？

村裡有那麼多房子，你為什麼要住在我們家前面？

哦，我們喜歡這房子，陽光好、通風。而且，你爺爺、奶奶人很好，很講道理。

我感到好笑，這人說的是反話嗎？如果說在這個村子裡，我們還恨著什麼，便是那間擋了所有光線的房子。我們盼著它快點塌掉，像紙牌一樣倒下，像颱風天裡的樹被連根拔起。可她卻說，我爺爺、奶奶人很好、很講道理。要是他們知道這些，估計會笑瘋了吧？

想到這裡，我忽然又覺得沒那麼好笑了。

那，萱萱……她也會背古詩嘍？我啞著聲問道。萱萱是那個女孩的名字。

女人看著我，你怎麼知道她的名字？

我紅著臉，沒敢說這是我趴在牆壁上偷聽來的。

會，她也會一點的，女人的聲音淹沒在濕衣滴下的水聲裡。

我心裡某個角落像有蟲子在咬。有媽媽教，當然會了，這沒什麼好炫耀的。河的上游有一塊寬敞的大石，陽光穿過樹蔭，輕輕地落在上面，像床。

此刻，我很想去那裡躺一會兒。

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貓從圍牆跳下的午後，爺爺正坐在樹蔭下打盹兒，奶奶在午睡。（四）