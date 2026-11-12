我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

雪中走來的女子（一○）

西子
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

雪雖已經經濟無虞，卻仍把錢當工具而非炫耀手段，持續忙碌工作；臨別前她又透露交了白人男友，展開跨城遠距離戀情。

是沒時間，還是沒有興趣？不像許多安頓下來的華人女士，要嘛陽春白雪地攝影書法，要嘛參加個舞蹈班啊、旗袍秀，要嘛打太極打腰鼓、打牌打麻將。

一日，一位老師在課間休息時拉住我問：「你跟雪熟，你說，她早已衣食無憂，為何一點不入滾滾紅塵？要是我有她的經濟條件，恨不能天天去shopping，想買什麼買什麼，要嘛周遊世界去。她這麼忙忙碌碌，掙了錢又為的是什麼？」

我笑笑，「只能說，各人各活法吧。」心裡想的是：她的過去讓她腳步不停、奮鬥不止，才有意義？或許只有不停歇的前行，才能獲得掌控感、安全感。錢在她那裡，只是工具，不是方向；只是維持溫度的燃料，不是炫耀的火焰。

又過了幾個新年，我們搬離了那座城市。

臨行前，我倆聚了一下。雪在昏黃的燈光下，輕聲告訴我：「我有了一個男友，白人，交往一段時間了。」

我一邊把圍巾收進包裡，一邊笑著攏住她的肩膀，「太好了！」我由衷為雪高興，「說說，他是個什麼樣的白馬王子，怎麼入了你的法眼？」

她的臉頰微微發紅，低頭輕笑，「哪兒是什麼白馬王子呀，都一把年紀了。不過，我們是真談得來。」

我眨眨眼，帶著玩笑的口氣問：「住在哪個區？讓我也見見？」

她抬頭看了看窗外深藍色的夜空，「他不住這城裡。」

「玩異地戀？這回你要開幾個小時？」我好奇地挑眉。

「開車開不到，得坐飛機。」她輕描淡寫地說。

「啊哦，不會住在夏威夷或者阿拉斯加吧？」我笑出聲。

「那倒沒有，在東部一個大城市。」

「做什麼的？不會也是realtor吧？公司總部開會認識的？」我忍不住猜測。（一○）

精華 FAQ

  • 因為雪已經衣食無憂，卻不像一般安頓下來的人去享受生活，反而一直忙忙碌碌工作，讓老師好奇她賺錢到底是為了什麼。

  • 敘述者認為雪的過去可能讓她必須不停前行，藉由工作獲得掌控感與安全感；對她而言，錢只是維持生活的工具，不是炫耀或消費的目的。

  • 她告訴敘述者自己交了一位白人男友，兩人談得來，但男友不住同一座城市，而是在東部的大城市，屬於得搭飛機往返的遠距離戀愛。

華人

上一則

故宮南院漁樂圖特展 品味畫家筆下理想生活

延伸閱讀

雪中走來的女子（一）

雪中走來的女子（一）
表哥，你好嗎？（二）

表哥，你好嗎？（二）
美女變野獸(下)

美女變野獸(下)
母雞生了一隻小鴨子（二）

母雞生了一隻小鴨子（二）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

五十肩親歷記

2026-11-07 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料