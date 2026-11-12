雪中走來的女子（一○）

AI摘要 文章摘要整理： 雪雖已經經濟無虞，卻仍把錢當工具而非炫耀手段，持續忙碌工作；臨別前她又透露交了白人男友，展開跨城遠距離戀情。

是沒時間，還是沒有興趣？不像許多安頓下來的華人 女士，要嘛陽春白雪地攝影書法，要嘛參加個舞蹈班啊、旗袍秀，要嘛打太極打腰鼓、打牌打麻將。

一日，一位老師在課間休息時拉住我問：「你跟雪熟，你說，她早已衣食無憂，為何一點不入滾滾紅塵？要是我有她的經濟條件，恨不能天天去shopping，想買什麼買什麼，要嘛周遊世界去。她這麼忙忙碌碌，掙了錢又為的是什麼？」

我笑笑，「只能說，各人各活法吧。」心裡想的是：她的過去讓她腳步不停、奮鬥不止，才有意義？或許只有不停歇的前行，才能獲得掌控感、安全感。錢在她那裡，只是工具，不是方向；只是維持溫度的燃料，不是炫耀的火焰。

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又過了幾個新年，我們搬離了那座城市。

臨行前，我倆聚了一下。雪在昏黃的燈光下，輕聲告訴我：「我有了一個男友，白人，交往一段時間了。」

我一邊把圍巾收進包裡，一邊笑著攏住她的肩膀，「太好了！」我由衷為雪高興，「說說，他是個什麼樣的白馬王子，怎麼入了你的法眼？」

她的臉頰微微發紅，低頭輕笑，「哪兒是什麼白馬王子呀，都一把年紀了。不過，我們是真談得來。」

我眨眨眼，帶著玩笑的口氣問：「住在哪個區？讓我也見見？」

她抬頭看了看窗外深藍色的夜空，「他不住這城裡。」

「玩異地戀？這回你要開幾個小時？」我好奇地挑眉。

「開車開不到，得坐飛機。」她輕描淡寫地說。

「啊哦，不會住在夏威夷或者阿拉斯加吧？」我笑出聲。

「那倒沒有，在東部一個大城市。」

「做什麼的？不會也是realtor吧？公司總部開會認識的？」我忍不住猜測。（一○）