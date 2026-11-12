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艱難的告別（一）

鶴望藍
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圖／王幼嘉
圖／王幼嘉

AI摘要

文章摘要整理：

明玦在父親過世後返廣州辦理身後事，回望二十年探親歲月與失去依靠的空虛，並直面中國遺產繼承程序的繁瑣與困局。

飛機如期降落廣州，廣播裡空乘小姐在報告地面的溫度。這是個暖冬，明玦本能地喜歡溫暖的冬天。她慣性思維地想，溫暖的氣溫適合老人家。不是有句俗語「年關難過」嗎，既是形容窮人家日子不好過，更是暗搓搓地隱喻老年人通常都熬不過寒冬臘月，等不來萬物復甦的春天。蕭殺的冬天會用最天然的法則，將微弱的生命過濾一遍。

可是，這個暖冬對明玦來說已經毫無意義。那個讓她潛意識渴望溫暖冬天的人，卻在冬天開始的時候消逝了。「你的手我蹣跚在牽，請帶我去明天！」她腦子裡頑固地迴旋著王菲〈如願〉這句歌詞。

從機場出來，車子進入市區，經過那個立交橋，熟悉的路名、熟悉的迴旋處。車子旋轉駛出了立交橋，明玦側臉望向另一個方向，那個她經過無數次的岔路口。忽然意識到，她走過這裡，竟然走了二十年。可如今，路的盡頭卻沒有了目的地。

那個身影在路的盡頭等著她，一等就是二十年。二十年，在人生歲月中可謂漫長。漫長到明玦以為時間凝固了、生命定格了。恍惚間，以為那個身影永遠都會在那裡，等著她每一次歸來，等著她在每一個尋常的清晨去叩門，叫一聲：「爸爸，我來了。」

二十年過去了，明玦才知道這二十年竟是如此不可思議。二十年裡，她是有惦念、有歸期、有父親的女兒。飛過太平洋的旅途，再周折、再奔波，她都甘之如飴。第一次，她感覺這座她出生、長大的城市是如此空洞，在這裡，她變得漫無目的。她甚至很快就意識到，她可能再也不會回來啦。

上一次回來，明玦還沒有這瞬間失去方向、沒了動力的空虛，那是因為父親還在。過去二十年，她每年都回來看望老父親。女兒們小的時候，她拖家帶口回來。空巢了，她和先生定期飛回來。父親日漸衰老的這些年，她更是一個人跑回來，一年跑兩趟，一待就待幾個月。感覺她在中國的時間，比在美國還要長。

那時候，還沒有離開，就計畫著下一次歸來。廣州這座她少小離開的城市，空氣中迴響著她熟悉的鄉音。去國經年，這熟悉的鄉音講著讓她陌生的故事。可是漸漸又變得貼近，充滿了煙火氣。

也許正是父親一直健康樂觀，從來不願成為兒女的羈絆，讓明玦產生了錯覺。從來沒有跟父親談論過身後事，總以為那一天還很遙遠。

毫無預警的，父親入住醫院三日離世。生死之別竟是如此平靜順滑、乾脆俐落得沒有機會悲慟。更沒有傳說中病榻前折磨人的拉鋸和掙扎。死亡在父親身上，竟然是如此優雅得體。

辦完後事，明玦就回美了。她早已錯過了歸期。冬去春來，她總算是緩過神來，專程回來辦理父親身後遺留的事物。在她的意識裡，父親的離去恍如昨日。她還停留在難以置信的麻木之中，悲傷被無限期滯後。她仍須保持著清晰的頭腦，解決擺在她面前棘手的事情。

辦理遺產繼承，在今日中國，是一件相當繁瑣、程序令人抓狂的事情。父親健在的時候，明玦一直不肯動母親留下來的房子。即使母親去世多年，房產證上仍寫著她一個人的名字。很多人警告過明玦，等父親也走了，做為子女繼承，那冗長的手續會磨得人沒有脾氣。明玦仍不為所動。

到廣州的第二天，明玦拿著父母的遺囑，去不動產登記中心諮詢。

這份遺囑在整理父親遺物時發現的。母親生前也曾讓明玦保留著一份遺囑複印件。當時明玦還很不以為然，父母就一處房產，不留給明玦和明玲兩姊妹，還能留給誰？

明玦這一代人的父母都沒有寫遺囑的習慣，明玦也想當然地以為，兄弟姊妹就是順位的合法繼承人。可是中國的法律，在世的父母也被列為第一順位的繼承人。所以，辦理繼承手續時，要證明被繼承人的父母已逝，排除在繼承序列之外。於是，就有很多繼承人需要證明從未謀面的祖父母早已仙逝。

明玦有朋友的父母是海外歸僑。父母離世之後，因為沒留下遺囑，要想方設法從失聯多年的海外親友處，取得祖父母墓地的資料，方能繼續將手續辦下去。耗時費神，儼然成了一場看不見盡頭的消耗戰。

那些讓人哭笑不得的自我證明，請你證明你是你父親的兒子、證明沒有其他可能存在的繼承人。還有假遺囑、父母再婚後非血緣關係子女爭產，種種匪夷所思的奇葩事，明玦不僅聽了太多，有的還真的就發生在她認識的人身上。（一）

精華 FAQ

  • 因為她過去二十年每次回廣州，都是為了探望仍在世的父親；父親一走，她熟悉的歸途與情感落點都消失了，城市也突然變得空洞而陌生。

  • 父親是在入住醫院3日後離世，過程沒有長時間病痛拉扯，也沒有激烈悲慟的場面，反而顯得平靜、順滑，甚至帶著一種優雅而得體的告別感。

  • 文章指出中國遺產繼承手續繁瑣，常要證明多位親屬已故、排除其他繼承人，甚至還可能遇到假遺囑或再婚家庭爭產等問題，讓人疲憊又無奈。

王菲 暖冬

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