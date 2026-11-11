為了告別的聚會（一二）

AI摘要 文章摘要整理： 麗娜在聚會後情緒崩潰、醉態失控，對眾人怒罵並拒絕返家，最後雖被攙回屋內，仍以冷言指責大家是她病痛的來源。

小晚沒有拎包，麗娜有一個大包，知更就把東西放在她包裡。麗娜拿出來，憤怒地摔在沙發上。

什麼東西，都給我，我不要。她大叫著，然後開始穿鞋，不知怎麼就坐在了地板上。然後她靠在牆上，半蹲著，在地上爬著找鞋。小晚試著去扶她起來，被她推開了。她的力氣大得出奇。

小晚說：咱們回家吧。她就大叫起來：家，哪個家？我沒有家。知更和孟凡杰的臉色也變了，寒蟬噤聲，肅然變色。

她們終於還是出了孟凡杰的安樂小窩，進了電梯。知更試圖攙著她，她像一個憤怒的大象，有讓人敬畏的凜然之氣。那一夜零下二十六度。小晚像一個做錯事的女僕一樣，試圖靠近她。她和知更，一邊一個架著她走路。然後她大叫起來：我要問問他，我怎麼給他兩千塊錢，是給到他死還是我死。我到底欠他多少？孟凡杰說：給什麼給，就欠他的了。

到了樓下，小晚和孟凡杰交換了一個眼神，小晚突然感到他們相互明白對方。他眼神中的驚訝和不安，與她是相似的。小晚說：今晚讓知更留下吧，我怕弄不了她。孟凡杰就說：知更你留下吧。

上了樓，麗娜還是東倒西歪的，小晚以為她高血壓了，很害怕。她進了屋，坐在沙發上，翹起二郎腿。他們四個，孟凡杰、知更、小晚和衛東，成扇形站在她周圍。小晚說：去醫院吧。她不去。小晚說：別有什麼病。她的眼睛就射出兩道寒光，像刀刃一樣，又冷、又尖銳。

她冷笑一聲說：我的病都拜各位兄弟姊妹所賜。他們就無語，好像罪人一樣。然後她就站起進了房間。

知更堅決不留下。（一二）