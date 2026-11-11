AI摘要 文章摘要整理： 本文透過大學畢業典禮與芒果的告別，反思作者自己對手機的依賴，並以詩化筆觸描寫手機如何替代人際、收藏記憶與情感。

但這並非覺悟後的用力過度，而是一種疲於掙扎的強撐的求生慾，像駐足冰面的迷路人，縱使屏息凝神，也無法阻止裂紋寸寸逼近，只能祈求自己熬到時間之神柯羅諾斯派來終極救援的一刻。

大學畢業典禮那天早上，芒果 差點遲到。她解釋自己新交的男朋友開車送她來學校的路上有點堵，還提到這位男朋友成熟可靠，鼎力支持她留英深造。我們的畢業典禮在戶外舉行，全體師生站在位於主教學樓前的標誌性雕塑下完成各個環節。典禮結束後大家準備拍集體照，芒果虛脫了，被一位老師攙走休息，錯過了拋學士帽。文文誇張地嘆了口氣：「一天到晚只吃番茄加黃瓜，怎麼頂得住這大太陽？」

緊皺的眉心、顫抖著細小水珠的睫毛、空洞蒙霧的美瞳、嬌艷口紅下大概率蒼白的雙唇，是芒果留給我的告別特寫。從此我再沒見過她。

不光是她，還有文文和其他同學的音容舉止，全被我有選擇性地加工改造成二維形式，存入手機晶片。鞭辟入裡也好，似是而非也罷，一直跟隨我至今。想來好笑，彼時指點芒果過分依靠用手機與人交流的我，居然更過分地用手機代替了人，並且早在自身察覺之前，就取消了手機做為私人飾品的資格──當手機店店員告訴我，我決定買的新手機目前在店裡只有黑色，若我想要其他顏色，他可以從官網預訂然後寄到我家。我並不中意黑色，卻連看一眼官網上其他顏色的興趣都沒有，便一口回絕：「不了、不了，黑色沒問題，好用最重要。」

不得不承認，相比我的寸指測淵，手機終究能夠突越「好用」的維度，更加全面地洞悉我的喜怒哀樂、盛衰興廢，以及我漫長繁蕪的心事裡無人認領的靈感和被靈感復活後經由圖元化處理的句子：

「日子這口鍋下，文火悄無聲息地煨燉我慎重放置的心，每次舒張與收縮，都擠走一滴羸弱的鮮活。待水分熬乾，它獨自沉入鍋底，黏成一層鏽跡，硬得自欺欺人，像我埋進潮汐的疤痕……但我深知默認的結局不會經久不退，你從不缺席的目光也必將一如戎艦，洶湧──貫穿我以象牙色統領的海寰。」（全文完）