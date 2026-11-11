雪中走來的女子（九）

AI摘要 文章摘要整理： 雪在婚姻背叛後選擇離婚，帶著感恩與傷痛獨自前行；她一如往常忙於工作、學校與房產事務，生活低調樸素，幾乎不旅行也不追逐物質享受。

雪究竟還是善良的，當年那一點溫度，她記了一輩子，「算了，是他幫我熬過、撐過那段歲月。即使他現在的背叛挺傷我的，我也記得他的好，不去想太多了，各走各的路就是了。」

沒想到這艘風雨飄零歲月中搭成的小船，最後還是散了架：雪接受不了背叛和糾纏，快刀斬亂麻結束了婚姻。她的不捨與決絕換成了獨自一個人繼續前行。生命的命題和生活的難題在她那兒，都顯得簡捷了當。

●

日子流水一樣往前流淌著，中文學校仍然在周末運作。我們起碼一周能見上一面，打個招呼、聊上幾句。雪依舊忙碌：學校照辦、房子照賣、工作照常。

有時，我實在想拉住她，和她好好說說話，陪她喝個咖啡、吃個飯，讓她歇一歇。看她像陀螺似地轉呀轉，每分鐘都在忙著，忍不住想：她是個鐵人嗎？怎麼會不累，怎麼能撐得起這麼多事？做為朋友，我心疼她，卻只能無可奈何由著她。

雪經手了無數棟豪宅、獨立屋、公寓，自己住的卻是兩家合牆的雙拼別墅。車也是普通車，不像一般房產經紀人都開著豪車，為的是顯示事業成功，增加客戶信任感。好像從來也沒聽她去哪裡旅遊，就她的條件，全球隨便遊，但她從未出行過。

她不旅行、不停留，也不回頭。

她衣著樸素，穿的衣服像是出國時從國內帶出來的，停留在上世紀八十年代。從來沒聽她聊過什麼時尚流行，像許多熱中逛商場，血拚衣物、化妝品的女子一樣；也從沒聽她聊美食烹調啊、家裡的裝飾啊，更不要說什麼家長里短。（九）