圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 孩子在辨認字形、觀察屋內刷漆與鄰家景象中，逐步感受文字、氣味與記憶的流動，也聽見爺爺戰爭經歷帶來的沉重陰影。

我跟著他抬頭看天。天上什麼也沒有，但我感到它在動。

回到家，我拿著紅筆，在牆上找「天」。找到一處，圈一處。牆上到處是紅圈。外牆的裂縫邊上有字痕，曬得發白，看不清楚。我湊近看，沒有「天」。我不甘心，又跑到巷子深處，終於在一面漏過雨的白牆上找到一個──我認得的，那一定是「天」。我對著它大聲念：天。聲音在巷子裡彈來彈去，似有好幾個我在應和。

那個不是「天」字哦。

那是「大」，大地的「大」。

──不知何時，隔壁屋裡的女人正站在我身後。

我回頭看那字。少了一橫。只少一橫，就換了一個字。我盯著它看了很久，數了數筆畫，那些筆畫橫著豎著，像是能拆開，搭成別的字，無數個字。

它們好像會變魔術。

3

爺爺當起了油漆匠，就像那首兒歌唱的，刷了門來又刷牆。他宣稱要把屋裡所有東西都刷成白色。先從一只辨不出顏色的食品櫥入手，那是整間屋裡體積最大的家具。它黑黑的、髒髒的，散發出百年積存的怪味道。怪事出現了，白色油漆落下的時刻，瞬間被吸走了。

爺爺不甘心，刷了一層又一層，像在水面上潑水。

氣味越來越難聞，它們溢出門框，連路過家門口的人都嗅到了。他們停下腳步，東張西望。奶奶把在門口，不讓任何人靠近。他們走後，奶奶讓爺爺住手，再刷下去，這屋子裡的人和牲畜都要熏倒了。

爺爺嘴上說：快好了，馬上就好了。手上仍刷個不停。

幾天後，一只髒兮兮的龐然大物立在我們面前。它的表面不是純淨的白，而是某種大於銀色、小於黑色，略等同於灰色的東西，很像被踩髒了的雪。

屋子裡又暗又臭。我將木窗戶推開，開到最大，也無濟於事。沒有新增光線，所有光線早被前面那間鐵皮屋似的房子劫走了。

我搬了只小板凳，坐在牆角看螞蟻搬家。一隻螞蟻正沿著牆根往上爬，爬到一半，腳下一滑，仰面朝天。幾條細腿在空中踢蹬了幾下，才艱難地翻過身。

螞蟻摔跤了，但我沒有。

我藉著爺爺的梯子爬到牆頭，看見一個方方正正的院子，灑滿白花花的陽光，五顏六色的花朵開得很大。一個女孩坐在花壇前，神情專注地編織著什麼，眼睛卻始終看向別處。一個散開的紅線團滾落在水泥地上，她伸手在地上摸了一陣，才把它撿起來。

奶奶，她為什麼躲在屋裡，不出來和我玩？

奶奶，那個院子裡的花怎麼開得那麼大！

奶奶……

奶奶沒有理我，她的心思全在那只髒兮兮的食品櫥上。

我早就說過這根本行不通，可他偏偏不聽。好好的櫥子就這麼被毀了，房間還是暗得跟下水道似的。奶奶的聲音裡含著哭腔，真正讓她難過的不是食品櫥，而是那艘大船。

足足二十二天呢！你爺爺在那船上待了二十二天，沒東西吃，又暈船，連膽汁都吐出來了。蝦米你見過吧？你爺爺就像一隻大蝦米，弓著背、彎著腰，和幾百號人擠在一起，腳下爛白菜踩得吱吱冒黑水。有人在裡面隨地大小便，那氣味只要聞過一次，再也忘不了。黑咕隆咚的破船艙裡，只有呻吟聲。要是有人中途嚥了氣，就要被扔到大海裡餵魚。他們就是這麼幹的。

那麼可怕的地方，爺爺為什麼要待在裡面？

什麼為什麼，還不是被人從地裡逮住，螞蚱似地串成一串，捉去打仗呢。

打仗？我一下子興奮起來。

爺爺居然打過仗？那都是什麼時候的事？

這叫什麼打仗？連打誰都不知道，連槍桿都沒摸熟，光知道跑，跑慢了就得死……

這次，奶奶盯著陰影中的食品櫥，沒頭沒腦地說了句：見鬼了，我怎麼聞到腐爛大白菜的氣味了？我又沒有坐過船，那船，長什麼樣我都不知道呢。

我怎麼會聞到那種氣味呢！奶奶摸了摸自己的額頭，再次嘀咕道。

當天晚上，我也夢見自己上了那艘大船，雙手被反綁在身後，腳下踩著腐爛白菜透出的黑水，耳邊響起吱吱聲。那是老鼠，牠們被我踩斷了尾巴，正四處狂奔。

4

隔壁房子裡的女人，總在午後出現在河埠頭。

有時候，她帶著那女孩，讓女孩端端正正地坐在大石上，不許她碰水。好像那些流水一沾腳，就會把她帶走。在水邊卻不玩水，那有什麼趣兒？

我知道水裡藏著一座樂園，除了捉蝦蟹、摸螺螄，最痛快的還是把小腿浸在水裡，任涼絲絲的流水繞著小腿肚打轉，一晃一晃的，像被什麼東西輕輕咬著不鬆口。（三）