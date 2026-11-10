為了告別的聚會（一一）

AI摘要 文章摘要整理： 這段敘事圍繞孟衛東照護失智母親的冷硬方式、家人對其人格的指控，以及小晚在現場目睹親情裂痕與情緒潰堤後的無措與離去。

小晚想起他從前說的，他把母親綁在床上。那時候他剛退休 ，想享受生活，但孟衛東總找他去看媽。媽那時候已經失智，有時候鬧得厲害。

她拚命地叫，我把門關上。我在客廳裡，她自己叫了一個多小時。他說。他說的時候臉上十分平靜，好像做一件日常的事情。

你問問他，這麼多年，他不工作，他吃什麼、喝什麼。母親的工資他拿，花銷是三個大的承擔。我們有贍養的權利，但沒有繼承的權利。孟凡杰說。

你不知道孟衛東是兩面的。你永遠看不到他壞的一面，他真實的一面。他給你看的一面是假的。孟麗娜說，孟衛東在單位給了領導一個嘴巴，所以他辭職了。

他們坐在孟凡杰的沙發上。小晚不說話，不知道說什麼。孟麗娜說：我把事情做到這樣，不知是應該哭，還是應該笑。然後她就哭了。

小晚感到自責。小晚不知所措，手足無措。

後來小晚站起來，她走過去，腳下是綿軟的。她笨拙地伸出手，想去擁抱孟麗娜。她伸出手很重地打開她的手，她的決絕讓小晚驚訝。

小晚不知所措地站在她身邊，她捂著臉哭了一會兒，然後站起身去衛生間。出來時就坐在靠近衛生間的沙發扶手上。那段時間小晚忘記了幹什麼，好像還吃了一碗疙瘩湯。知更做的清水湯，她一直勸她吃。她不記得什麼滋味，她好幾次都不想吃了。

後來怎麼了，小晚不知道。好像是知更接了衛東的電話，問她們還回不回去。然後她們穿衣服，知更把一條絨褲和一件絨衣拿出來，絨衣是給小晚的、絨褲是給麗娜的。（一一）