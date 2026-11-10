我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

為了告別的聚會（一一）

恩迪
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

這段敘事圍繞孟衛東照護失智母親的冷硬方式、家人對其人格的指控，以及小晚在現場目睹親情裂痕與情緒潰堤後的無措與離去。

小晚想起他從前說的，他把母親綁在床上。那時候他剛退休，想享受生活，但孟衛東總找他去看媽。媽那時候已經失智，有時候鬧得厲害。

她拚命地叫，我把門關上。我在客廳裡，她自己叫了一個多小時。他說。他說的時候臉上十分平靜，好像做一件日常的事情。

你問問他，這麼多年，他不工作，他吃什麼、喝什麼。母親的工資他拿，花銷是三個大的承擔。我們有贍養的權利，但沒有繼承的權利。孟凡杰說。

你不知道孟衛東是兩面的。你永遠看不到他壞的一面，他真實的一面。他給你看的一面是假的。孟麗娜說，孟衛東在單位給了領導一個嘴巴，所以他辭職了。

他們坐在孟凡杰的沙發上。小晚不說話，不知道說什麼。孟麗娜說：我把事情做到這樣，不知是應該哭，還是應該笑。然後她就哭了。

小晚感到自責。小晚不知所措，手足無措。

後來小晚站起來，她走過去，腳下是綿軟的。她笨拙地伸出手，想去擁抱孟麗娜。她伸出手很重地打開她的手，她的決絕讓小晚驚訝。

小晚不知所措地站在她身邊，她捂著臉哭了一會兒，然後站起身去衛生間。出來時就坐在靠近衛生間的沙發扶手上。那段時間小晚忘記了幹什麼，好像還吃了一碗疙瘩湯。知更做的清水湯，她一直勸她吃。她不記得什麼滋味，她好幾次都不想吃了。

後來怎麼了，小晚不知道。好像是知更接了衛東的電話，問她們還回不回去。然後她們穿衣服，知更把一條絨褲和一件絨衣拿出來，絨衣是給小晚的、絨褲是給麗娜的。（一一）

精華 FAQ

  • 他曾把失智的母親綁在床上，母親大聲哭叫時，他只是把門關上，自己在客廳裡聽她叫了一個多小時，態度冷靜得像在做日常瑣事。

  • 孟凡杰質疑孟衛東多年不工作卻依靠母親工資生活，認為只有贍養權沒有繼承權；孟麗娜則說他是兩面人，表面正常，真實一面其實很壞。

  • 小晚先是聽聞家務與照護爭議後感到自責與不知所措，想安慰孟麗娜卻被推開；之後她只能沉默旁觀，最後在混亂情緒中跟著離開。

退休

上一則

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

下一則

英國科幻作家哈里森獲布克獎 81歲高齡創紀錄

延伸閱讀

那個叫我回家吃飯的人

那個叫我回家吃飯的人
表哥，你好嗎？（一）

表哥，你好嗎？（一）
歌過年華（五）

歌過年華（五）
歌過年華（三）

歌過年華（三）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00
法國南部的阿爾比主教堂，外觀與一般歐洲教堂大異其趣，猶如城堡要塞。

金碧輝煌背後的黑暗面

2026-11-03 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00

終見伊人

2026-11-04 01:00
（圖／余嘉琪）

誰帶我回家

2026-11-02 01:00

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說