AI摘要 文章摘要整理： 本文以程式設計比喻愛情與暗戀，說明主角的保守與執拗，並進一步把手機視為最穩定卻也最病態的伴侶，反映數位時代人際關係的脆弱。

芒果 為圖省事，果斷選擇遞迴，我則偏愛迴圈，用相對的笨招拿到比她多的分數。當然，我為了多考幾分，也不願意冒險用遞迴，所以我並不比芒果高明，只不過是另一個方向的執拗而已。我的笨拙甚至符合我過氣的愛情觀，那是芒果眼裡最沒出息的暗戀。

暗戀是不對等關係，是由害怕被拒絕而催生的主動拒絕行為。從根源上拒絕任何形式的表達以防洩密，這也許是暗戀者唯一能把握的主動。當我仰望一個人，首先我要清楚自己的表達不會有回應，這樣表達本身便失去了迫切性和必要性。接下來我會加大力度，打消自己做為特例被回應的幻想，也就是打消行為層面上的衝動隱患，以確保剩餘的部分是單純、自由的欣賞，欣賞某種生物美學的頂級配置。

芒果肯定沒體會過暗戀，她是被暗戀的那個。所以她評價我的磨嘰過於理性、理想化、理論主義，是典型的理工科思維。不知這算不算示貶於褒，但我確實畏懼被變數左右到一通電話、一條短信，甚至一個眼神，就能輕易瓦解的親密關係。

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什麼樣的內核不受易容的干擾？什麼樣的忠誠不為蠱惑所動搖？什麼樣的衰老可以持續獲得逆生長外表的討好？如果世間只存在一種超越寄生又勝似伴侶的腹心相照，那麼恐怕唯有手機才能做到。加速的技術革新使人機關係易於建立，也使人際關係難以維持，早熟的依賴與滯後的摧毀正陷入一場重音移位般的節奏較量，浪漫、危險、病態，張力十足。

美國城市規劃師凱文‧林區在《城市意象》一書中，提出了五個城市設計要素，包括路徑、邊界、區域、節點和地標。那麼人與人之間想維持一段穩定關係，是不是也需要正確溝通的路徑、邊界感、基於信任的安全區域、情緒管理樞紐和責任標記呢？然而成就這些要素的隱藏條件──時間和精力，在當下社交成本以秒計算的數位化人生裡，其既定分配已經達到帕累托最優狀態，若要撼動，又談何容易？

芒果現身宿舍的頻率呈遞減趨勢，我可以明顯感受到她與文文翻修一新的交往，正在按部就班地遵循油畫式耐心，不再有水彩寫生般的肆意。（五）