我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

雪中走來的女子（八）

西子
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

雪與老雷在家庭分工與人生選擇上漸行漸遠，她想拚事業、他要顧家溫情，彼此缺乏理解，最終導致婚姻裂痕擴大。

「等雙方含辛茹苦，都有了一些基礎，老雷希望我過去當全職太太，說他養得起我和孩子，說我打拚多年，該回家幸福幸福，做被他呵護的小羊，輪到他出去拚殺打天下了。可我這邊也是剛有起色，幹得正歡呢，怎麼可能放棄一切去當家庭婦女？你說呢，是不是？」她希望得到我的支持。我沒吱聲，因為我已經看到了一個無解的結。

「我們這麼多年的家事、家務，都是老雷承擔的，我待在家裡能幹麼，你說呢？」雪進一步強調。

我說什麼？想做就有事做。你能在家相夫教子，你能在家讀書寫作。這麼多年，我也看到原先在國內獨當一面的女強人，到了北美也回歸家庭做起主婦，洗手作羹湯，其樂融融。但每家每個人的情況不同，像雪就是整天閒不住、在家待不住的人。

「就這樣，老雷越來越不滿，我也越來越不開心。你都支持我、放任我那麼多年，為什麼現在就這麼黏我，像個農民似的，非要守住那老婆孩子熱炕頭的日子。有次居然說，晚上不摟著我就睡不著覺。你別笑，我真搞不懂他怎麼這麼沒出息。你說，我在這邊幾攤事，幹得熱火朝天的，怎麼可能回家去只是洗碗、掃地，甚至給他暖被窩。」雪振振有詞。

我卻聽出了問題或者說危機所在：雪一心撲在工作事業上，想的是如何大展身手。老雷要的是溫順顧家的賢妻良母女人。雪沒有看到、沒有理解，也沒有搭理。

漸漸的，裂痕開始結冰、凍實，終於無法彌合，出現了被窩空時有人填補替她暖的悲劇。（八）

精華 FAQ

  • 主要矛盾在於兩人對婚姻與生活角色的期待不同。老雷希望雪回家做全職太太，雪卻想繼續打拼事業，雙方對家庭分工無法達成共識。

  • 因為她的事業剛有起色，正處於幹得最投入的階段。她覺得自己辛苦多年才站穩腳步，不想放棄一切去只做洗碗、掃地等家務。

  • 因為雪只顧事業、忽視老雷需要陪伴與溫情，老雷則越來越不滿。兩人長期互不理解，裂痕逐漸凍實，最後出現無法挽回的悲劇。

上一則

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

下一則

英國科幻作家哈里森獲布克獎 81歲高齡創紀錄

延伸閱讀

母雞生了一隻小鴨子（二）

母雞生了一隻小鴨子（二）
花路（二）

花路（二）
母雞生了一隻小鴨子（一）

母雞生了一隻小鴨子（一）
母雞生了一隻小鴨子（四）

母雞生了一隻小鴨子（四）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00
法國南部的阿爾比主教堂，外觀與一般歐洲教堂大異其趣，猶如城堡要塞。

金碧輝煌背後的黑暗面

2026-11-03 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00

終見伊人

2026-11-04 01:00
（圖／余嘉琪）

誰帶我回家

2026-11-02 01:00

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說