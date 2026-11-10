雪中走來的女子（八）

AI摘要 文章摘要整理： 雪與老雷在家庭分工與人生選擇上漸行漸遠，她想拚事業、他要顧家溫情，彼此缺乏理解，最終導致婚姻裂痕擴大。

「等雙方含辛茹苦，都有了一些基礎，老雷希望我過去當全職太太，說他養得起我和孩子，說我打拚多年，該回家幸福幸福，做被他呵護的小羊，輪到他出去拚殺打天下了。可我這邊也是剛有起色，幹得正歡呢，怎麼可能放棄一切去當家庭婦女？你說呢，是不是？」她希望得到我的支持。我沒吱聲，因為我已經看到了一個無解的結。

「我們這麼多年的家事、家務，都是老雷承擔的，我待在家裡能幹麼，你說呢？」雪進一步強調。

我說什麼？想做就有事做。你能在家相夫教子，你能在家讀書寫作。這麼多年，我也看到原先在國內獨當一面的女強人，到了北美也回歸家庭做起主婦，洗手作羹湯，其樂融融。但每家每個人的情況不同，像雪就是整天閒不住、在家待不住的人。

「就這樣，老雷越來越不滿，我也越來越不開心。你都支持我、放任我那麼多年，為什麼現在就這麼黏我，像個農民似的，非要守住那老婆孩子熱炕頭的日子。有次居然說，晚上不摟著我就睡不著覺。你別笑，我真搞不懂他怎麼這麼沒出息。你說，我在這邊幾攤事，幹得熱火朝天的，怎麼可能回家去只是洗碗、掃地，甚至給他暖被窩。」雪振振有詞。

我卻聽出了問題或者說危機所在：雪一心撲在工作事業上，想的是如何大展身手。老雷要的是溫順顧家的賢妻良母女人。雪沒有看到、沒有理解，也沒有搭理。

漸漸的，裂痕開始結冰、凍實，終於無法彌合，出現了被窩空時有人填補替她暖的悲劇。（八）