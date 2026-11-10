圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 夜裡老鼠咬壞牆上的報紙後，孩子首次真正看見滿牆文字，並在爸爸關於兩顆月亮的想像、識字鳥的奇景中，對文字與光亮產生強烈好奇。

那天晚上，還未等我們睡踏實，牠們攜老帶幼，集體出洞，啃漿糊、嚼白紙，把爺爺的美夢咬得稀巴爛。

碎紙片撒了一地，白花花的，全是渣。

奶奶握著掃帚，把碎紙和灰土攏進簸箕。紙片很輕，掃一下飄一下，根本掃不進去。爺爺躺在床上，盯著房梁，氣得說不出話。牆又變回原來的樣子，就像從來沒變白過。我蹲在地上幫奶奶撿大塊的紙片，撿了一會兒，就不想撿了。

2

那天，我像往常那樣擱下碗筷，正準備跑出門去，忽然瞥見牆壁上的字。一大片密密麻麻的字浸在油裡，像快要被淹死的螞蟻，我知道那東西──它叫「報紙」。爸爸在家時，郵遞員天天送來，有時候厚、有時候薄。可除了黑乎乎的、沾著油墨的字，上頭什麼都沒有。

我第一次發現，這牆壁上居然長滿字。

湊近看，自然一個也不認識。我還沒上學呢，字認得我，我可不認得它們。這些報紙都是爸爸看過的。他總在飯桌上看。有一回，他在上面看到「兩顆月亮」，其中一顆是科學家造出來的，它永遠亮著，任何情況下都不會不亮。

這月亮懸在空中，怎麼就不會掉下來？難道有一根看不見的繩子在綁著它？我問他。

爸爸想了想，說了一個詞，氣球。

你知道的，氣球飄在空中，也不會掉下來。月亮大概就跟氣球一樣，不會無緣無故地掉下來。天上的東西，都不會無緣無故地掉下來。就算掉下來，也會掉在我們看不見的地方，比如大海啦、沙漠啦。反正沒人看見，掉了也沒關係。你想過沒有，要是天上有兩個月亮，夜裡出門就不用打手電筒了，想去哪去哪，不用擔心看不清路。

就為了這話，我要時不時地抬頭看一下天空，生怕上面不小心多出一枚月亮，卻被我錯過。我想像天上有兩個月亮的場景，它們像兩個大泡泡，也像天空下的雙黃蛋，擠在一起──那光會不會比一個月亮的時候亮一倍？那是肯定的。我喜歡亮的東西：蠟燭、燈籠、螢火蟲。地藏王生日那天，滿街的地香，一點點燒著，我也喜歡。當然，還有報紙。

我搬只板凳，坐在牆邊摸報紙。那些紙乾了、糙了，一碰就掉渣。我摸著那些字，感到手指頭熱乎乎的，像是能把它們捂出亮光來。每個字都像火柴，擦一下──「噗」，冒出一小團亮光；擦多了，會不會「轟」地著起來？

要是爸爸在家就好了。以前，他總說，小孩子不用那麼早認字，長大了自然就認識了。可我知道，事情並非如此。我要是會寫字，便可以寫信告訴他：爸爸，前幾日，我在集市上碰見一隻鳥，牠也識字呢。

菜場對面，涼棚底下，一個男人戴著墨鏡坐在那裡。旁邊擱著鳥籠，籠子邊上有一個收音機。鳥就在籠裡頭，灰撲撲的，蔫頭耷腦的。就肚子上有一點紅，紅得不太對勁，像是誰拿紅筆點上去，沒準兒雨水一沖就沒了。

鳥爪像乾枯的樹枝，攥著那根白鐵棍，攥得緊緊的。有時候牠低下頭，晃晃悠悠地，喙在橫桿上篤篤地敲兩下，像在說什麼事情。牠的眼睛黑黑的，轉得很慢。我看了牠老半天，可牠一眼都沒看我。

墨鏡男把籠門打開，將手伸進去，指頭上捏著黃米。鳥探出腦袋，啄幾口，停了，爪子開始在那一排紙片上走。走幾步，停一下，像在挑。忽然牠叼起一張，遞到那人的手心裡。然後飛回去，站回那根棍子上，又蔫了。

墨鏡男打開紙片，湊近看了看，對旁邊一個包頭巾的女人說了幾個字。那女人本來皺著眉，聽了這話整張臉都鬆開了，咧著嘴笑，嘴裡喊道：「謝謝，謝謝先生！」不停地彎腰，像拜佛似的。紙片被她捏得皺巴巴的。她不認字，我看得出來。

墨鏡男把籠門關好，拎著籠子，夾著收音機，走了。

地上落了張破紙片，上面寫著一個字，方方正正的，像一塊小石頭砸進雪地裡。我把它撿起來，對著太陽照。紙片透了光，能看到裡面的紋路，細細密密的，像葉子的筋。字從背面看是反的，翻過來再看，歪歪扭扭的，似剛從土裡拱出來的芽。

回家路上，我盯著牆看──牆上也有字，電線桿上也有，東一個、西一個，到處都是。有的被塗掉了，有的還很清晰。字太多了，我的眼睛根本看不過來。

河邊有個老人，他把腳浸在水裡，蕩來蕩去。我把紙片遞給他。他看了一眼，說，這是「天」，天地的「天」。然後指指天，又指指地，最後拍拍自己的胸口。（二）