為了告別的聚會（一○）

AI摘要 文章摘要整理： 小晚洗澡後發現家中眾人散到臥房，遂坦白自己對孟衛東好只因他分擔工作，卻遭孟凡杰以冷嘲熱諷否定，衝突浮現。

他們肯定沒想到，小晚會洗得那麼快。因為水不太熱，這對喜歡暖和的小晚是一個考驗。她很快洗完出來，客廳裡空無一人。她有些奇怪。她還以為他們在廚房，她能聽到廚房有輕微的響聲，她想那是知更在做飯。她有一種直覺，他們不在廚房。那他們在哪裡呢？對面臥房的門開了，孟麗娜走出來，之後是孟凡杰，他們臉上有一種奇特的表情。

孟衛東曾經跟小晚說過，他們經常在背後嘀咕。有時孟衛東回家，一開門就聽到孟麗娜在說話，不說了、不說了，回來了、回來了。然後兩人就閉口。孟衛東只會躺在沙發上生氣。後來他對微微說，微微說：你真笨，你就不會說你們說啥呢，讓我也聽聽。有你們這樣做哥姊的嗎？

孟衛東不會這麼說，他只會生氣。小晚也不會這麼說。但她今天憋得太久，她不知怎麼回事，就張嘴說話了。但她沒有吵架的意思，開始的時候，她只是想解釋。

我對孟衛東好，只是因為他分擔了我的工作。如果我不出國，這麼多年家中的一切都是我的。小晚說。

孟凡杰坐在沙發上說：如果媽的錢不給你，都給了他，你也幹？

會的，小晚說。

那只是一種假設。孟凡杰說，因為根本就沒發生。孟凡杰用一種嘲笑的語氣說，那種嘲笑是一種漠視和根本就不相信。

我從此解套了，再不用每個月給媽付保母錢了。我又解了一個套，我的日子越來越好了。

從此後，我們都越過越好，只有他越來越糟，一天天爛下去。孟凡杰這樣說時，小晚看見他笑，那種開心的笑。（一○）