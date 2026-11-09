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Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

為了告別的聚會（一○）

恩迪
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AI摘要

文章摘要整理：

小晚洗澡後發現家中眾人散到臥房，遂坦白自己對孟衛東好只因他分擔工作，卻遭孟凡杰以冷嘲熱諷否定，衝突浮現。

他們肯定沒想到，小晚會洗得那麼快。因為水不太熱，這對喜歡暖和的小晚是一個考驗。她很快洗完出來，客廳裡空無一人。她有些奇怪。她還以為他們在廚房，她能聽到廚房有輕微的響聲，她想那是知更在做飯。她有一種直覺，他們不在廚房。那他們在哪裡呢？對面臥房的門開了，孟麗娜走出來，之後是孟凡杰，他們臉上有一種奇特的表情。

孟衛東曾經跟小晚說過，他們經常在背後嘀咕。有時孟衛東回家，一開門就聽到孟麗娜在說話，不說了、不說了，回來了、回來了。然後兩人就閉口。孟衛東只會躺在沙發上生氣。後來他對微微說，微微說：你真笨，你就不會說你們說啥呢，讓我也聽聽。有你們這樣做哥姊的嗎？

孟衛東不會這麼說，他只會生氣。小晚也不會這麼說。但她今天憋得太久，她不知怎麼回事，就張嘴說話了。但她沒有吵架的意思，開始的時候，她只是想解釋。

我對孟衛東好，只是因為他分擔了我的工作。如果我不出國，這麼多年家中的一切都是我的。小晚說。

孟凡杰坐在沙發上說：如果媽的錢不給你，都給了他，你也幹？

會的，小晚說。

那只是一種假設。孟凡杰說，因為根本就沒發生。孟凡杰用一種嘲笑的語氣說，那種嘲笑是一種漠視和根本就不相信。

我從此解套了，再不用每個月給媽付保母錢了。我又解了一個套，我的日子越來越好了。

從此後，我們都越過越好，只有他越來越糟，一天天爛下去。孟凡杰這樣說時，小晚看見他笑，那種開心的笑。（一○）

精華 FAQ

  • 因為她出來後發現客廳空無一人，原以為大家在廚房，卻只見臥房門開著，孟麗娜和孟凡杰相繼走出，讓她直覺事情不單純。

  • 她憋了很久，想替自己解釋並非偏心或另有目的，而是因為孟衛東分擔了她的工作，讓她覺得這段付出是有對等回報的。

  • 他用嘲笑又漠視的語氣反問，認定小晚的說法只是事後合理化，並把家庭資源與照顧壓力的分配，解讀成她占到便宜、對方則越來越糟。

上一則

一張132年前的華文報紙

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